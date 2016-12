Der Grenzwachkorps werde 2017 massiv mehr Arbeit haben, die Aufgaben würden «komplexer und auch mengenmässig zunehmen», sagte Bundesrat Ueli Maurer heute Mittag an seiner traditionellen Pressekonferenz in Adelboden BE.

Darum stellt der Finanzminister ein Gesuch an das VBS, im kommenden Jahr 40 bis 50 Soldaten an die Grenzen zu stellen. «Diese werden aber nicht mit dem Sturmgewehr da sein, sondern wie das Grenzwachkorps mit Pistolen bewaffnet sein.»

«Willkommenskultur am Ende»

Die Willkommenskultur in Deutschland sei am Ende, sagte Maurer weiter. Und da in Frankreich und Deutschland Wahlen anstünden, werde der Asyldruck auf die Schweiz zunehmen. Das Grenzwachtkorps laufe schon heute auf dem Zahnfleisch. Da brauche es im nächsten Jahr die Unterstützung der Armee.

Laut Maurer sollen für den Dienst an der Grenze Berufsmilitärs von der Militärischen Sicherheit eingesetzt werden. Diese sollen Aufgaben im Bereich Logistik übernehmen, aber auch Befragenen durchführen. Laut dem SVP-Bundesrat würden künftig die Asylsuchenden nicht mehr durch die Schweiz reisen. Darum werde es mehr Asylanträge geben, ist Maurer überzeugt.