Asylzahlen sinken um 42 Prozent: Weil Balkanroute dicht ist

Der deutliche Rückgang der Asylgesuche im dritten Quartal (−42 %) gegenüber demselben Vorjahresquartal erklärt das SEM mit der Schliessung der Balkanroute. Und dadurch, dass zahlreiche Asylsuchende ein anderes Land als Ziel haben und deshalb kein Asylgesuch in der Schweiz stellen wollen. Im Vergleich zum zweiten Quartal stellten hingegen 1143 mehr Personen ein Asylgesuch.

Die Zahl der syrischen Asylsuchenden ist drastisch zurückgegangen (–1149), ebenso die Zahl der Asylsuchenden aus Afghanistan (–897) und aus dem Irak (–421). Was die eritreischen Staatsangehörigen betreffe, so seien in diesem Jahr bisher nur halb so viele über das Mittelmeer nach Süditalien gelangt. Rund ein Drittel dieser Migranten haben in Italien ein Asylgesuch gestellt. Das ist ein bedeutend höherer Anteil als im letzten Jahr.

Dennoch: Mit 627 Gesuchen (149 weniger als im August) war Eritrea weiterhin das wichtigste Herkunftsland im September, vor Afghanistan mit 156 Gesuchen (+7), Syrien mit 152 Gesuchen (+14), Äthiopien mit 103 Gesuchen (−67) und Guinea mit 98 Gesuchen (+14).