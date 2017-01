Vom Schwimmen bis zum Handschlag :  Diese Fälle beschäftigten die Gerichte

Aziz Osmanoglu (41) ist nicht der erste Muslim, der Gerichte auf Trab hält. Über Jahre weigerte sich auch Bardul D.* aus Muttenz BL, seine Töchter in den Schwimmunterricht zu schicken. Er kassierte etliche Bussen – und fand einen Sponsor, der diese für ihn bezahlte.

Seine renitente Haltung brachte Emir Tahirovic (40) aus St. Margrethen SG in die Schlagzeilen. Ende Juni 2016 sass der Salafist zum wiederholten Mal auf der Anklagebank. Weil er seinen Töchtern den Schwimmunterricht und das Skilager verbot, verurteilte ihn das Kreisgericht Rheintal zu einer Strafe von 4000 Franken. In einem anderen Prozess hatte Tahirovic Erfolg: Ende 2015 entschied das Bundesgericht, Kopftücher an Schulen seien zu akzeptieren.

Hängig ist der Handschlag-Streit von Therwil BL. Aus religiösen Gründen hatten sich die syrischen Brüder A.* und N.* geweigert, ihren Lehrerinnen die Hand zu geben. Unterstützt wurden sie vom Islamischen Zentralrat (IZRS). Die Baselbieter Regierung will die Handschlag-Pflicht jetzt ins Bildungsgesetz aufnehmen.

* Name d. Redaktion bekannt