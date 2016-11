Versicherungen würden Machtmissbrauch betreiben :  Anwalt kritisiert Suva-Vorstoss

Anfang Woche hat die Suva bekannt gegeben, dass sie einen eigenen Vorschlag für einen Gesetzesentwurf eingereicht hat, der es Unfallversicherungen – und damit auch ihr selbst – erlauben soll, Versicherungsdetektive einzusetzen (BLICK berichtete). Nun regt sich lauter Widerstand gegen das Vorgehen der Suva.

Zuvorderst steht Philip Stolkin. Er ist es, der den Unfallversicherern die ganze Mühe eingebrockt hat. Mitte Oktober gewann der Zürcher Rechtsanwalt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg einen Fall gegen die Schweiz, wonach die Suva alle Observationen eingestellt hatte.

Observation sollen richterlich angeordnet werden müssen

Mit dem Vorpreschen der Suva ist Stolkin gar nicht einverstanden: «Die Suva fördert mit ihrer Politik das Denunziantentum und schürt im Volk die Angst vor Missbräuchen. Trotzdem ist der grösste Teil der Versicherten unschuldig, das darf nicht vergessen werden.»

Er findet grundsätzlich falsch, dass Versicherungen Observationen selber anordnen dürfen. «Für jeden – auch die Unfallopfer – gilt die Unschuldsvermutung. Wenn es einen Tatverdacht gibt, dann hat ein Richter zu entscheiden ob Beobachtungen zulässig sind – und zwar der Strafrichter. Sicher nicht die Versicherungen, die sind genau so Partei wie ich», so Stolkin.

Dass die Versicherungen ihre Macht missbrauchten, sei eine traurige Realität, führt er aus. Die Privatsphäre sei ein Grundrecht, das nur aus zureichenden Gründen eingeschränkt werden dürfe.

Zudem würden die Versicherungen das Gewaltmonopol in Frage stellen, wenn sie sie selber über polizeiliche Massnahmen wie Überwachung verfügen wollten. «Dass die Suva, die zu einem Drittel staatlich ist, derart an unseren Grundrechten ritzt und so den privaten Versicherungen andient, ist unglaublich.»

Suva ist sich keiner Schuld bewusst

Die Suva sieht das anders: Mediensprecher Serkan Isik schreibt auf Anfrage: «Wir sind verpflichtet, mit den uns anvertrauten Prämiengeldern pflichtbewusst umzugehen und Leistungen nur Versicherten zukommen zu lassen, die Anrecht darauf haben – zugunsten des Werkplatzes Schweiz.»

Es werde immer teure Missbrauchsfälle geben, die nur dank Detektiven verhindert werden können. «Bei Observationen orientierte sich die Suva stets an der aktuellen Rechtsprechung.»