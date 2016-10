Tesla, Uber oder Google: Die Gefahren von Autopiloten

Während sich Benzin- und Dieselautos Stossstange an Stossstange durch den dichten Verkehr quälen, können selbstfahrende oder elektrische Autos leise surrend auf dem Pannenstreifen davonziehen. Dieses Szenario könnte Realität werden, geht es nach Verkehrsministerin Doris Leuthard.

Am Montag sagte sie zur «Aargauer Zeitung», dass sie diese Optionen prüfen werde. Aus bürgerlichen Kreisen wurde Kritik laut. «Stellen Sie sich vor, ein Elektroauto fährt mit 120 km/h auf dem Pannenstreifen und trifft auf ein abgestelltes Auto, das auf den Abschleppdienst wartet», wendet FDP-Nationalrat und TCS-Vizepräsident Thierry Burkart ein.

Ob Tesla, Uber oder Google

Ein Blick über die Landesgrenze zeigt: Diese Kritik ist durchaus berechtigt, immer wieder werden selbstfahrende Autos in Unfälle verwickelt. Die letzte Meldung stammt aus Deutschland.

Ein Tesla im Autopilotmodus kollidierte mit einem Reisebus. Auch wenn dabei niemand zu Schaden kam, wurden doch Erinnerungen wach an einen Unfall, der sich im Mai in Florida ereignete. Damals kollidierte ein Tesla mit einem Sattelschlepper, der Autofahrer starb.

Nicht nur Medienliebling Tesla forscht an selbstfahrenden Autos. Der Taxifahrerschreck Uber testet seit August eine Flotte selbstfahrender Autos in Pittsburgh. Erst kürzlich berichtete ein Passagier dem Technikmagazin «Quartz» von einem Uber-Wagen, welcher in eine Einbahnstrasse abbog – der Fahrer konnte zum Glück Schlimmeres verhindern.

Und auch die niedlichen Google-Fahrzeuge können zur Gefahr werden, wie ein Blick in die monatlichen Unfallrapporte zeigt.

Bericht kommt zu vernichtendem Ergebnis

Das Risiko, welches von diesen Robotern auf Rädern ausgeht, blieb nicht unbemerkt. In Deutschland haben sich Experten des Verkehrsministeriums in einen Tesla gesetzt und ihn quer durch das Land gejagt. Ihr Befund: vernichtend.

Die Probleme begännen schon damit, dass sich das System auch innerorts aktivieren liesse, obwohl es nur für Autobahnen ausgelegt sei, zitiert der «Spiegel». Auch zeige das System nicht an, wenn es an seine Grenzen stösse, oder bereits darüber hinaus sei. Das Tesla-System fahre «einfach (unsicher) weiter», schreiben die staatlichen Gutachter.

Nachdem die Experten in diversen brenzlichen Situationen eingreifen mussten, ist ihre Empfehlung klar: Das Fahrzeug des US-Unternehmers Elon Musk sollte besser aus dem Verkehr gezogen werden.

Im Tesla-Land Schweiz kannte man diesen Bericht nicht, wie Astra-Mediensprecher Thomas Rohrbach gegenüber dem BLICK sagt. Man beobachte zwar die Situation, über ein Verbot diskutiere man aber nicht, denn das Gesetz sei klar: «Das Strassenverkehrsgesetz überlässt dem Autofahrer viel Verantwortung.

Aber die muss man auch wahrnehmen», so Rohrbach. «Man darf solche Systeme zwar einsetzen, aber man muss jederzeit eingreifen können», denn fürs sichere Fahren sei immer der Fahrer verantwortlich.

Zukunft fährt automatisch

Auch in Deutschland sieht man – trotz verheerendem Bericht – vorerst von einem Verbot ab. Verkehrsminister Alexander Dobrindt will gar Forschungsgelder für Fahrassistenzsysteme sprechen.

Ähnlich klingt es aus der Schweiz: Das Astra glaubt an den Nutzen des autonomen Fahrens. Die intelligente Mobilität böte viele Chancen für die Schweiz, ist Rohrbach überzeugt. «Die Systeme werden noch nicht morgen einsatzbereit sein, aber es geht mit grossen Schritten vorwärts».

Die Strassenspezialisten erhoffen sich besonders Entspannung für die staugeplagten Strassen. «Wenn die Fahrzeuge miteinander kommunizieren, brauchen sie weniger Abstand», so Rohrbach, denn das Computergehirn reagiere viel schneller als der Mensch.

So könnte man ganze Sattelschlepperzüge per Software aneinanderkoppeln. Der vorderste Lastwagen werde zwar nach wie vor von Menschenhand gesteuert, die nachfolgenden Lastwagen könnten aber autonom nachfolgen. «Platooning» heisst dieses System, das in verschiedenen Ländern diskutiert wird.

Nicht nur das Stauproblem soll dank intelligenten Fahrzeugen minimiert werden. Die Hoffnung ist auch, dass in der Unfallstatistik irgendwann die Kolonne für Unfalltote entfernt werden kann. «Die meisten Unfälle passieren wegen menschlichen Fehlern und kaum wegen technischen Problemen», so Rohrbach.

Bis die Technik soweit ist, müssen aber noch einige Fragen geklärt werden. Es braucht länderübergreifende Standards – Strassen hören bekanntlich an der Landesgrenze nicht auf. Eine weiterer Knackpunkt ist die Haftpflicht: Wer übernimmt die Kosten, wenn ein autonomes Fahrzeug einen Unfall verursacht? Der Autohersteller?

Aber auch eine Grundsatzfrage muss diskutiert werden: Wie autonom darf ein Fahrzeug überhaupt sein. «Die Technik muss Entscheidungen treffen können», schaut Rohrbach in die Zukunft. Entscheidungen zum Beispiel, welche Opfer ein Fahrzeug in Kauf nehmen will, sollte es sich bei einem unausweichlichen Unfall entscheiden müssen.