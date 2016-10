Inländervorrang light: Für EU ein «Verfahrensrechtliches Problem»

Nicht die Meldepflicht offener Stellen ans RAV ist den EU-Juristen ein Dorn im Auge. Sondern die dritte Stufe des vom Nationalrat beschlossenen Inländervorrangs light – die Abhilfemassnahmen.

Laut Vorschlag des Nationalrats kann der Bundesrat diese bei schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen beschliessen, um die Zuwanderung zu reduzieren. Allerdings nur dann einseitig, wenn diese Massnahmen das Freizügigkeitsabkommen nicht verletzen. Sonst ist der Gemischte Ausschuss zuständig. Darin sitzen EU- und Schweiz-Vertreter. Der Gemischte Ausschuss müsste solche Massnahmen gutheissen – sonst sind dem Bundesrat die Hände gebunden.

Juristenfutter

Dies geht laut den EU-Juristen aber auch nicht, wie ein EU-internes Papier zeigt, das SRF zugespielt wurde und das auch BLICK vorliegt. Die Juristen machen sich «ernsthafte Sorgen» über den unilateralen Charakter der Massnahmen.

Die renommierte Schweizer Europarechtsexpertin Christa Tobler stützt die Meinung der EU-Juristen. «Wir haben hier tatsächlich ein verfahrensrechtliches Problem.»

Obwohl auch das Personenfreizügigkeitsabkommen eine Schutzklausel beinhalte, sehe dieses ein anderes Verfahren vor. «Zulässig ist, dass der Bundesrat ein Problem in den gemischten Ausschuss trägt und dort gemeinsam eine Entscheidung gefällt wird», so die Professorin für Europarecht an der Uni Basel. Der Nationalrat jedoch schlage vor, dass der Bundesrat bereits vorab einen Entscheid fälle – und diesen dann in den gemischten Ausschuss tragen würde. «Dies widerspricht dem Verfahren, wie es das Abkommen vorsieht», so Tobler.

«Missverständnis»

Ein anderer Kritikpunkt der EU-Juristen, dass womöglich Schweizer auf Stellensuche bevorzugt und EU-Bürger diskriminiert werden, kann Christa Tobler hingegen nicht nachvollziehen. «Das muss ein Missverständnis sein. Beim Inländervorrang sind explizit Inländer gemeint – und nicht Schweizer.»