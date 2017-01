Unternehmer und Politiker warnen vor Nein zur Steuerreform :  «Ein Nein wäre Gift für unser Land»

Schweizer Unternehmer sind überzeugt: Für sie wird der 12. Februar zum Schicksalstag. In einem hellen Konferenzraum mitten in Zürich zeichnen sie ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Zukunft, sollte das Stimmvolk die Unternehmenssteuerreform in drei Wochen bodigen.

Eingeladen hatte die Standortförderungs-Organisation Greater Zurich Area. Viel zu wenig habe man bislang die Sicht der Unternehmer auf die Vorlage berücksichtigt, begründet die Stiftung die Veranstaltung. Viel zu viel sei über die Kosten der Reform gesprochen worden. Dabei gehe es den Firmen gar nicht ums Geld, beteuert Luigi Sorrentino, Chef des Winterthurer Ablegers des Medizintechnikunternehmens Zimmer Biomet. «Mit der Unternehmenssteuerreform III werden wir sogar noch mehr zahlen.»

Doch die Reform sei dringend nötig. «Der Wirtschaftsstandort Schweiz ist nicht gottgegeben», warnt Balz Hösly, Verwaltungsratspräsident von Greater Zurich Area. Seit Jahren versuche man mit allen Mitteln, internationale Firmen in die Schweiz zu locken. «Steuern waren dabei immer das absolut dominierende Thema.» Die Unternehmer am Konferenztisch nicken wissend.

Unternehmer warnen vor Investitionsstopp

Einer von ihnen ist Josef Maushart, CEO und Verwaltungsratspräsident des Fräswerkzeug-Herstellers Fraisa, der im solothurnischen Bellach seinen Hauptsitz hat. Er warnt: «Scheitert die Reform, müssten wir an unserem Schweizer Standort einen Investitionsstopp verhängen.» Auch beim Familienunternehmen Contrinex mit 500 Mitarbeitern sind Investitionen in der Schweiz laut CEO Annette Heimlicher in Gefahr: «Unseren Sitz im Kanton Freiburg können wir nur behalten, wenn wir die Steuerfrage regeln können.»

Einige pechschwarze Pinselstriche zum Zukunftsbild des Wirtschaftsstandorts Schweiz trägt zudem die politische Seite bei, allen voran Carmen Walker Späh, Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin und Präsidentin von Greater Zurich Area: «Die Vorlage noch einmal ans Parlament zurückzuschicken, wäre Gift für unser Land», sagt sie. Die Rechtsunsicherheit, die bereits die Masseneinwanderungs-Initiative mit sich gebracht habe, würde noch grösser.

Kritik an Widmer-Schlumpf

Sauer stösst der FDP-Regierungsrätin aus diesem Grund auf, dass ausgerechnet die Architektin der Reform, Ex-Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf, die Vorlage kritisierte. Ihre Aussage, die Reform sei aus der Balance geraten, sorgte für Furore – und stösst bei Walker Späh auf wenig Verständnis. «Man kann immer rumschrauben, insgesamt aber ist die Vorlage ausgewogen. Und vor allem ist sie bitter nötig», sagt sie.

Noch deutlicher wird Unternehmerin Heimlicher. Das eigene Paket vor der Abstimmung abzuschiessen, sei «das Hinterletzte». Sie ist überzeugt: «Die Unternehmenssteuerreform III ist eine Fitnesskur, die unser Land dringend braucht.»