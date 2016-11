Unternehmenssteuer-Reform III :  Auftakt-Duell zum Abstimmungskampf

Der letzte Abstimmungssonntag ist gerade erst vorbei, da wetzt die Politik schon die Messer für den nächsten Kampf. Und das wird ein grosser. Die «Mutter aller Schlachten», so der Genfer Regierungspräsident François Longchamp. Es geht um die Unternehmenssteuerreform USR III. Zum Auftakt der Nein-Kampagne organisierten die Gegner der Reform am Dienstagmorgen eine Aktion auf der Zürcher Bahnhofstrasse (BLICK berichtete). Später fanden in Bern Pressekonferenzen sowohl der Gegner als auch der Befürworter der Reform statt. BLICK stellt die drei zentralen Argumente gegenüber:

Die Steuerausfälle

Die Gegner monieren, die Reform führe zu massiven Steuerausfällen. Sie beziffern die fehlenden Erträge auf mindestens 2.7 Milliarden Franken pro Jahr. Prisca Birrer-Heimo, SP-Nationalrätin und Präsidentin der Schweizer Stiftung für Konsumentenschutz, warnt: «Wie teuer die USR III aber wirklich wird, wissen wir nicht, sie ist eine Blackbox. Schon bei der USR II hat sich der Bundesrat um mehrere Milliarden verschätzt, es droht erneut ein böses Erwachen.»

Urs Gasche, BDP-Nationalrat, ist anderer Meinung. Man könne die Folgen der Reform nicht statisch betrachten, sondern müsse die dynamischen Effekte bedenken. Statisch betrachtet habe die Reform für den Bund kurzfristige Mindereinnahmen von 1.3 Milliarden Franken zur Folge. Aber: «Unter Berücksichtigung der positiven dynamischen Effekte wie den Zuzug von Unternehmen, stärkere Investitionsanreize und die Förderung von Forschung und Entwicklung spricht aber vieles dafür, dass sich die Steuerreform finanziell rechnet.»

Vor allem die Gemeinden leiden unter der Reform

Verlierer der Reform seien die Gemeinden, behaupten die Gegner. Diese würden über den Tisch gezogen. Die Kantone bekämen für ihre Ausfälle 923 Millionen Franken, Gemeinden und Städte hingegen gar nichts, sondern würden durch den verstärkten Steuerwettbewerb der Kantone sogar noch draufzahlen.

Die Befürworter hingegen argumentieren, die Gemeinden profitierten auch, da durch die Reform keine Firmen ins Ausland abwandern würden. Zudem könnten die Kantone die Unternehmenssteuern in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Städten wettbewerbsorientiert und international anerkannt ausrichten. So werde sogar der Föderalismus gestärkt.

Die Konsequenzen bei einem Nein

Glaubt man den Befürwortern, hätte die Ablehnung der Steuerreform gravierende Auswirkungen für die Schweiz: Das Steuersystem müsste auch bei einem Nein angepasst werden. Leo Müller, CVP-Nationalrat warnt: «Ohne Steuerreform würden international nicht mehr akzeptierte Steuerregimes bestehen bleiben. Die Unternehmen stünden einer Planungs- und Rechtsunsicherheit gegenüber, die Gift für die Schweizer Wirtschaft wäre.» Dann könnten bis zu 24'000 Unternehmen ins Ausland abwandern.

Birrer-Heimo findet hingegen, das Volk müsse unbedingt Nein sagen: «Wenn die Bevölkerung die USR III ablehnt, kann das Parlament in kurzer Zeit eine bessere Vorlage auf den Tisch bringen, welche die internationalen Vorgaben erfüllt, aber nicht Milliarden kostet.» Die Reform dürfe nicht auf dem Rücken des Mittelstands ausgetragen werden, sondern müsse gegenfinanziert sein.

Welche Argumente sich beim Volk durchsetzen, wird sich am 12. Februar entscheiden. Dann stimmt die Schweiz über die Reform ab.