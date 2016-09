Über die Hälfte der Einträge gelöscht Bund frisierte Nebenjob-Liste

BERN - Rund 2600 Nebenjobs von Verwaltungsangestellten listete der Bund ursprünglich in seiner Datenbank auf. Jetzt erhielt die Blick-Gruppe Einsicht in die Liste. Doch über die Hälfte der Einträge sind in Zwischenzeit verschwunden.