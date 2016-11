Tessin bleibt hart: Strafregisterauszug aus Zuwandern der EU

Seit April 2015 seien im Tessin in 53 Fällen B- und G-Ausländerbewilligungen nicht erteilt worden, weil die Antragssteller als Sicherheitsrisiko eingestuft wurden. Ausschlaggebend war dabei der eingeforderte Strafregisterauszug, wie das Tessiner Sicherheitsdepartement am Montag mitteilte.

53 Anträge abgelehnt

Insgesamt seien vom zuständigen Amt in den vergangenen anderthalb Jahren 30'689 Anträge bearbeitet worden. In 263 Fällen hätten die Antragsteller eine kriminelle Vorgeschichte gehabt, die in 53 Fällen zu einer Ablehnung geführt habe.

Die Massnahme ging auf den Tessiner Sicherheitsdirektor Norman Gobbi (Lega) zurück – im September 2015 bekam er dafür Unterstützung durch das Kantonsparlament. In Form einer kantonalen Initiative forderte der Tessiner Grosse Rat, die Strafregisterregelung auch landesweit einzuführen.

Gobbis Regierungskollegen zeigten sich an einer Medienkonferenz im Mai 2016 solidarisch mit dem Lega-Staatsrat. Es handle sich um eine «effiziente» und keinesfalls diskriminierende Massnahme, sagte Regierungspräsident Paolo Beltraminelli (CVP) damals. Für Verstimmungen sorgte der Tessiner Vorstoss allerdings in Bern und in Rom.

Strafregisterauszüge als Dorn im Auge

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) erklärte die Massnahme für nicht zulässig. Das generelle und flächendeckende Einfordern von Strafregisterauszügen, auch auf kantonaler Ebene, widerspreche dem Personenfreizügigkeitsabkommen und dem europäischen Gemeinschaftsrecht, hiess es damals.

Auf wenig Verständnis stiess die Massnahme auch in Italien: Aussenminister Paolo Gentiloni bezeichnete die Vorlage eines Strafregisterauszugs bei einem Treffen mit seinem Schweizer Amtskollegen Didier Burkhalter als «auf eine gewisse Art diskriminierend».

Das strittige Dossier gefährdet auch das Grenzgängerabkommen zwischen der Schweiz und Italien. Im Dezember 2015 hatten die Delegationen der beiden Länder ein neues Abkommen paraphiert. Es ist allerdings noch längst nicht in Kraft. Noch braucht es die Ratifizierung durch die Regierungen und Parlamente beider Länder. (SDA/hlm)