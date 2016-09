Einbürgerung für Ausländer in der dritten Generation wird einfacher

Für Ada Marra, Nationalrätin für den Kanton Waadt, ist klar: «Die Schweiz muss ihre Kinder anerkennen und aufhören, Menschen als ‹Ausländerinnen und Ausländer› zu bezeichnen, die keine sind.»

Diese Haltung polarisiert in der Schweiz enorm. Und trotzdem sieht es jetzt so aus, als hätte die 43-jährige Sozialdemokratin einen Durchbruch erzielt. Die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin hat vor acht Jahren eine parlamentarische Initiative eingereicht, die die Einbürgerung von Menschen, die in der dritten Generation in der Schweiz leben, erleichtern soll. Ein entsprechendes Volksbegehren wurde noch 2004 mit 56,8 Prozent abgelehnt!

Eine einheitliche Regelung

Der Vorschlag war zwischen den beiden Räten hin und her geschickt worden. Heute Morgen hat der Nationalrat beschlossen, die höheren Hürden des Ständerats nur teilweise anzunehmen. Ada Marra ist zufrieden mit dem Entscheid, wie sie zu BLICK sagt.

Erstmal sei eine einheitliche Regelung der Einbürgerung in der ganzen Schweiz in Griffnähe. Sie sieht so aus: Die Aufenthaltsbewilligung der ersten Generation soll weiterhin nur glaubhaft dargelegt werden müssen.

Volksabstimmung in Sicht

Der Vorschlag, ein Höchstalter von 25 Jahren für die Gesuchsteller hinzuzufügen, wurde hingegen angenommen – vor allem weil man die Männer gerne noch im Militär hätte.

Akzeptiert der Ständerat nun die Änderungen des Nationalrats, ist die Initiative nach acht Jahren endlich angenommen. Das letzte Wort hat aber immer noch das Volk.