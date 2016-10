Knatsch um SVP-Wunderwaffe Karin Bertschi :  Heimliche Umzugspläne - Grossratssitz weg?

Kaum war Karin Bertschi (26) vergangenen Sonntag glanzvoll in den Aargauer Grossen Rat gewählt, geriet die SVP-Nachwuchshoffnung bereits in einen parteiinternen Krach. «Wählerbetrug», warf SVP-Fraktionspräsident Jean-Pierre Gallati (50) der Recycling-Unternehmerin in der «Aargauer Zeitung» vor.

Hintergrund ist, dass Bertschi plant, den Bezirk Kulm in anderthalb Jahren wohl Richtung Wettingen zu verlassen. Sie habe schon vor ihrer Nomination im privaten Kreis darüber gesprochen, dass sie zu ihrem Lebenspartner ziehen will, wie die «Schweiz am Sonntag» schreibt. Auf dem Online-Forum der Zeitung sprechen Kommentatoren davon, dass Bertschi sogar schon ein Eigenheimprojekt ausserhalb ihres Wahlkreises verfolge. Darum gab es Stunk bei der SVP im Bezirk Kulm.

Am Samstagnachmittag sprach sich Bertschi mit Gallati aus. Die Moderation der Krisensitzung übernahmen SVP-Kantonalpräsident Thomas Burgherr im Beisein des Bezirksparteipräsidenten. Die Einigung: «Sollte Karin Bertschi innerhalb der nächsten zwei Jahre ihren Bezirk verlassen, legt sie ihr Mandat nieder», teilte die SVP Aargau im Anschluss mit. Zügelt sie nach dieser Frist aus ihrem Bezirk, entscheidet die SVP Kulm, ob sie ihren Sitz im Aargauer Parlament behalten darf, wie «Sonntagsblick» und «Schweiz am Sonntag» schreiben.

Emotionen in der SVP Aargau schlagen offenbar schnell um. Gallati, der Bertschi gerade noch Betrug vorgeworfen hatte, hiess die Neo-Politikerin an der Sitzung «herzlich» im Kreise der Fraktion willkommen.