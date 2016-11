Subventionen gestrichen! :  Köppel-Verfluchung kostet Zürcher Theater 50’000 Franken

Update: SVP will Theater 5,4 Millionen streichen

Die Aktion des Theater Neumarkts bleibt nicht ohne politische Folgen. Heute Mittwoch Morgen verschickte die Stadtzürcher SVP ein Communiqué, in welchem sie die Streichung der Gelder fordert. «...zu was nun aber über die Homepage www.schweiz-entkoeppeln.ch, unter dem Impressum des mit total 5.4 Millionen Franken von allen Stadtzürcher Steuerzahlern subventionierten Theaters Neumarkt, aufgerufen wird, ist an dumpfer Primitivität nicht mehr zu übertreffen.» Die SVP der Stadt Zürich protestiere in aller Form und mit Vehemenz gegen «die agitatorische Hetze gegen Roger Köppel», bei der man sich gar fragen müsse, ob nicht allenfalls auch die persönliche Integrität direkt angegriffen werde. «Zudem fordert die SVP der Stadt Zürich von Stadt und Kanton Zürich die sofortige Einstellung jeglicher Subventionen an das Theater Neumarkt und Kündigung der entsprechenden Verträge.»