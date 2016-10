Sprachenstreit: Thurgau gegen Bundesrat-Vernehmlassung zum Französisch

Der Bundesrat hat einen Gesetzesvorschlag in die Vernehmlassung geschickt, in dem in drei Varianten der Unterricht einer zweiten Landessprache in der Primarschule festgeschrieben werden soll.

Der Thurgauer Regierungsrat lehne alle drei Vorschläge «mit aller Deutlichkeit» ab, teilte die Thurgauer Staatskanzlei am Donnerstag mit.

In ihrer Stellungnahme fordert die Regierung eine zusätzliche Variante. Danach soll Frühfranzösisch in der Primarschule nicht zwingend vorgeschrieben werden. Stattdessen sollen die für das Fach vorgegebenen Ziele am Ende der Volksschule beurteilt werden.

Die Schulhoheit der Kantone müsse zwingend beibehalten werden, kritisiert die Thurgauer Regierung. Es sei kontraproduktiv, bundesgesetzgeberisch einzugreifen und die Fremdsprachenfrage in den nationalen Fokus zu stellen.

Im Kanton Thurgau ist geplant, den Französischunterricht auf die Sekundarstufe zu beschränken, dort aber die Zahl der Lektionen zu erhöhen. Darüber muss nun noch der Grosse Rat entscheiden. (SDA)