Streit um die Mineralölsteuer :  Scheitert der neue Strassenfonds am Wörtchen «maximal»?

Nach dem Scheitern der Milchkuh-Initiative geht es beim Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) zügig voran. So ist der Ständerat dem Nationalrat heute Morgen in mehreren Punkten entgegengekommen.

Doch eine gewichtige Knacknuss bleibt! So hat der Ständerat mit 24 zu 21 Stimmen beschlossen, dass dem Strassenverkehr maximal 60 Prozent der Mineralölsteuer zukommen sollen. Der Nationalrat hingegen will diesen Anteil fest ins Gesetz schreiben, um so dem Strassenfonds den Zustupf von gut 250 Millionen Franken fix zu sichern.

Widerstand ist programmiert

Der Widerstand im Nationalrat gegen die ständerätliche «Maximal»-Forderung ist bereits programmiert. «Bei der Formulierung ‹maximal 60 Prozent› ist klar, dass es nie 60 Prozent, sondern immer weniger sein wird», sagt TCS-Vizepräsident und FDP-Nationalrat Thierry Burkart (AG).

Die zusätzlichen Gelder müssten fix gesprochen werden, weil damit in erster Linie die rund 400 Kilometer Strasse finanziert würden, die der Bund von den Kantonen übernimmt. Ohne den Zustupf müssten die neu übernommenen Strassen über die 4-Rappen-Benzinpreiserhöhung finanziert werden.

«Unter dem Strich zahlt der Autofahrer mehr fürs Benzin ohne dafür einen Mehrwert zu erhalten», moniert Burkart. «Praktisch die gleiche Ausgangslage hatten wir schon bei der Abstimmung über den höheren Vignettenpreis.»

Von links und rechts bekämpft

Wenn die Zweckbindung nicht bei 60 Prozent fixiert werde, werde der neue Fonds nicht nur von linken Strassenkritikern, sondern wegen des fehlenden Gegendeals zur 4-Rappen-Benzinpreiserhöhung auch von rechts bekämpft.

«Dann haben wir dasselbe Szenario wie bei der Vignettenabstimmung. Und da war das Resultat deutlich», warnt Burkart vor einem Absturz der Vorlage in der Volksabstimmung. «Ich hoffe, dass der Ständerat in der nächsten Runde auf den Nationalratskurs einschwenken wird.»