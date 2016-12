Streit um AHV-Renten-Barauszahlung :  «Vom Türservice müssen wir Abschied nehmen»

Die Postfinance liefert die AHV-Rente ab April 2017 nicht mehr an die Haustür. Nur in begründeten Ausnahmefällen soll dies noch möglich sein. CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (SO) verlangt deshalb vom Bundesrat Auskunft über diesen Serviceabbau für Rentner (BLICK berichtete).

Doch auch die Ausgleichskassen sind mit der von der Postfinance vorgeschlagenen Kontingentslösung nicht zufrieden. Allerdings sieht auch Andreas Dummermuth, Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, im Heimservice kein Zukunftsmodell mehr, wie er im BLICK-Interview verrät.

BLICK: Rund 4000 Rentner lassen sich die AHV zu Hause ausbezahlen. Das ist laut Postfinance nicht mehr zeitgemäss. Was sagen Sie dazu?

Andreas Dummermuth: Die direkte Barauszahlung ist tatsächlich ein alter Zopf. Doch das Gesetz sieht diese Möglichkeit vor – und das bedingungslos. Jeder Rentner hat das Recht, sich die AHV bar auszahlen zu lassen.

Dann ist Ihnen die Direktauszahlung ein Dorn im Auge?

Die Direktauszahlung ist aufwendig, teuer und risikoreich. Deshalb wäre eine bargeldlose Auszahlung aus unserer Sicht sinnvoller: Sie ist schneller, günstiger und sicherer.

Warum haben die Ausgleichskassen dann mit einem Brief gegen die Kontingentslösung protestiert, mit welcher zumindest noch 1000 Rentner die AHV an die Haustür geliefert bekämen?

Die Ausgleichskassen haben sich massiv darum bemüht, dass die AHV-Bezüger auf eine bargeldlose Auszahlung wechseln – die Zahl der Barbezüger ist innert Jahresfrist um über 60 Prozent gesunken. Doch es bleibt ein harter Kern von 4200 Personen, welche ausdrücklich eine Bargeldauszahlung wünschen. Diese müssen wir laut Gesetz bedienen. Da reichen Kontingente von maximal 1000 Personen nicht. Erst recht nicht, weil die von Postfinance vorgesehene Zuteilung auf die verschiedenen Kassen hinten und vorne nicht stimmt. Wir hoffen weiterhin auf eine bessere Lösung – zum Beispiel höhere Kontingente oder längere Übergangsfristen.

Und wenn nicht – was ist die Alternative?

Das Gesetz verpflichtet uns zwar zur Barauszahlung der Rente. Es schreibt aber nicht vor, dass dies an der Haustür geschehen muss. Eine mögliche Lösung ist, dass die betroffenen zwei Promille der Rentner ihr Geld direkt am Postschalter, bei der Ausgleichskasse oder allenfalls bei der AHV-Zweigstelle in ihrer Wohngemeinde abholen.

Das heisst, die Hürde wird so oder so höher!

Das ist so. Ich bin aber optimistisch, dass wir mit der Post – oder einem anderen Anbieter – einen Mix finden werden. Vom bedingungslosen Türservice müssen wir aber Abschied nehmen.