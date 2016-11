Berner Stapi-Wahl :  Alec von Graffenried liegt vor Ursula Wyss

Kurz vor dem Mittag zog sich die Schlange vom Abstimmungslokal durch den Bahnhof, beim Hauptausgang hinaus und um den Bahnhof herum bis vors Abstimmungslokal.

Um 12 Uhr reihte sich Stadtschreiber Jürg Wichtermann am Ende der Schlange ein und bildete «den Besenwagen», wie er auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte.

Wer vor Wichtermann anstand, wurde auch nach 12 Uhr noch ins Wahllokal eingelassen, wer danach kam, konnte nicht seine Stimme nicht mehr abgeben. Es wäre nicht fair, wenn Leute, die sich vor 12 Uhr in die Schlange eingereiht hatten, nicht mehr abstimmen könnten, führte Wichtermann aus.

Immerhin: die abstimmungswilligen Bürgerinnen und Bürger mussten vor dem Bahnhof bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen auf jeden Fall nicht frieren. Die meisten nahmen die Warterei mit Humor und bernischer Gelassenheit.

Am Nachmittag sagte der städtische Informationschef Walter Langenegger dazu auf Anfrage, normalerweise stimmten zehn bis fünfzehn Prozent der Stadtberner Wählerinnen und Wähler persönlich an der Urne ab. Am Sonntag seien es 15 bis 20 Prozent gewesen, schätze die Stadt, also aussergewöhnlich viele.

Auf die Ermittlung der Wahlresultate sollte dieser Andrang aber keine allzu grossen Auswirkungen haben: Langenegger sagte um etwa 17 Uhr, die Verspätung betrage derzeit 15 bis 30 Minuten. Die Stadt sei aber zuversichtlich, dass sie die Verspätung teilweise aufholen könne.

Die Stadt Bern hoffe, die Resultate des ersten Wahlgangs der Stadtpräsidiumswahl bis 18.30 Uhr bekanntgeben zu können. (SDA)