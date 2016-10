Startschuss für die Atomausstiegs-Initiative: AKW-Ausstieg bis 2029

Heute Morgen hat der Abstimmungskampf der Initiative «Für einen geordneten Atom-Ausstieg» begonnen. Ein breite Allianz von über 40 Organisationen, Parteien, Unternehmen, Umweltverbänden und atomkritischen Gruppen wollen nicht nur, dass keine AKW mehr gebaut werden dürfen, sondern fordern auch maximale Laufzeiten von 45 Jahren für bestehende AKW.

Touristenvertreibende Schandflecke

Der Anwesende, mit dem wohl niemand gerechnet hat: Xavier Challandes (24), Grossratspräsident in Neuenburg, Mitglied der SVP! Der Weinbauer sorgt sich vor allem um die gesundheitlichen Gefährdungen und die Umweltbelastung durch die Atommeiler. Neben diesen «offensichtlichen Auswirkungen eines schweren Unfalls» gebe es jedoch noch einen anderen wesentlichen Aspekt: «die AKW als architektonische Schandflecken nämlich. Diese vertreiben Touristen und schaden so zusätzlich der Reputation einer ganzen Gegend», so Challandes.

Mit seinem Einsatz stellt sich Challandes gegen seine Partei, die sogar das Referendum gegen die in der letzten Woche verabschiedeten Energiestrategie 2015 erwägt. Diese geht deutlich weniger weit als die Atom-Initiative der Grünen.

«Riskantes Experiment»

Gemäss dem Komitee würde die Initiative eine Lücke füllen, welche die Energiestrategie hinterlasse: Zwar sei der Atomausstieg beschlossene Sache, jedoch fehle momentan ein verlässlicher Zeitplan dafür. Laufen lassen so lange es geht, wie es das Parlament vorschlägt, sei fahrlässig, finden die Initianten. «Im Durchschnitt werden Atomkraftwerke weltweit nach rund 29 Betriebsjahren stillgelegt», so Grünen-Präsidentin Regula Rytz. «Nicht so in der Schweiz. Hier gibt es erst für das AKW Mühleberg - aktuell 44 Jahre alt - einen Ausstiegsentscheid.» Beznau I dagegen soll unbefristet weiterlaufen.

«Nur die Initiative für den geordneten Ausstieg kann dieses riskante Experiment mit Leib und Leben der Anwohner noch stoppen», so Rytz weiter. Zudem erhielten die öffentliche Hand, aber auch Private und Unternehmen mehr Investitionssicherheit für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Initiative gelangt am 27. November an die Urne.