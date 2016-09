Ständerat Andrea Caroni sagt, der Einwanderungs-Kompromiss missachte den Volkswillen. Aber er hat eine Lösung :  «Wir müssen die Verfassung anpassen»

Seitdem die Staatspolitische Kommission (SPK) des Nationalrats am Freitag präsentiert hat, wie sie die Masseneinwanderungs-Ini­tiative umsetzen will, macht ein Wort die Runde: Verfassungsbruch.

Die Kritik kommt nicht nur von der unterlegenen SVP, sondern auch von Juristen und Politikern anderer Couleur. So sagte der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni im SonntagsBlick, er sei nicht gegen die Lösung der SPK. Aber: «Wer diesen Vorschlag will, muss die Verfassung anpassen.»

Im BLICK präzisiert er nun, wie er dabei vorgehen will: «Ich werde mich im Ständerat dafür einsetzen, dass wir eine Ana­lyse erhalten, inwiefern das Gesetz verfassungskonform ist und in welchen Punkten es ­einen Konflikt gibt. In diesen Punkten muss nach meiner Meinung die Verfassung angepasst werden.» Dazu seien diverse Varianten denkbar.

Eine liegt auf der Hand: Da der Gesetzesvorschlag weder Höchstzahlen noch Kontingente vorsieht, könnten zum Beispiel diese aus der Verfassung gestrichen werden. Knackpunkt: Über eine solche Änderung müsste das Volk abstimmen. Die Unsicherheit, ob die Stimmbevölkerung dem zustimmen wird, ist gross. Immerhin hatte am 9. Februar 2014 eine knappe Mehrheit von 50,3 Prozent explizit Ja zu Kontingenten und Höchst­zahlen gesagt. Die SPK des ­Nationalrats wollte die Verfassungsfrage daher offenbar nicht anpacken.

Anders Caroni: «Wir haben vom Volk einen Auftrag erhalten», meint auch er. Wenn die Politik aber nach drei Jahren intensiven Debattierens und Auslotens mög­licher Lösungen zum Schluss komme, dass sie davon in gewissen Punkten abweichen will, sollte sie den Auftraggeber fragen, ob er bereit sei, seinen damaligen Auftrag in diesem Sinne zu optimieren. «Es scheint mir daher wichtig, dass sich Volk und Stände dazu äussern können», sagt Caroni.

Kompromiss respektiert die Verfassung

Diese Meinung teilen nicht alle im Freisinn. So geht Nationalrat Kurt Fluri, der als Architekt des SPK-Deals gilt, davon aus, dass der Kompromiss die Verfassung respektiere. «Wir haben die sanfteste Variante gewählt, die möglich war», gibt er zu. Er verweist aber ­darauf, dass der Verfassungs­artikel auch vorschreibe, die gesamtwirtschaftlichen Interessen zu berücksichtigen.

«Das haben wir so interpretiert, dass die bilateralen Abkommen, die ja auch mehrfach vom Volk bestätigt wurden, nicht gefährdet werden.» Zudem hätten viele Stimmbürger mit ihrem Ja zur Initiative auch ein Zeichen setzen wollen. «Und bei einem so knappen Ergebnis ist es durchaus gerechtfertigt, die Initiative nicht wortwörtlich umzusetzen.»