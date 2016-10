SRG-Umfrage: 57 Prozent der Schweizer sind für Atomausstiegsinitiative

Am 27. November stimmt das Volk über die Volksinitiative für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie ab. Als Reaktion auf die Atom-Katastrophe in Fukushima von der Grünen Partei Schweiz lanciert, fordert die Initiative unter anderem eine Laufzeitbeschränkung von 45 Jahren sowie das Verbot neuer Kernkraftwerke. Damit müssten ein Jahr nach der Abstimmung bereits die ersten drei Kraftwerke vom Netz. Die Initiative wurde vom Bundesrat und von einer grossen Mehrheit des Parlaments abgelehnt.

Und trotzdem: Wäre diese Woche abgestimmt worden, hätte das Volk die Initiative angenommen. Das geht aus der ersten SRG-Trendumfrage hervor, die vom Forschungsinstitut gfs.bern durchgeführt wurde. Das Resultat: 57 Prozent der Befragten würden Ja stimmen. 36 Prozent der Befragten sind gegen die Initiative, sieben Prozent noch unentschlossen.

Und doch haben die Initianten den Sieg noch nicht in der Tasche. Gemäss gfs.bern wird die Ablehnung in den verbleibenden 5 Wochen vor der Abstimmung steigen. Regula Rytz, Nationalrätin (BE) und Präsidentin der Grünen, ist sich dessen bewusst: «Auch wenn das ein guter Start ist, dürfen wir die Hände jetzt nicht in den Schoss legen.» Die Ausstiegs-Allianz müsste nun einen engagierten Abstimmungskampf führen. «Gelingt es uns, der Bevölkerung die großen Chancen des geordneten Ausstiegs aus der Atomenergie aufzuzeigen, stehen die Chancen gut.» Es habe im Volk schon seit langer Zeit eine starke Meinungsbildung stattgefunden. Die Initiative werde ausserdem von einem breiten, überparteilichen Komitee getragen.

Die Gegner der Initiative geben sich aber weiterhin optimistisch. Stefan Müller-Altermatt, CVP-Nationalrat und Kopf des Gegenkomitees, wurde von den Umfrageergebnissen nicht überrascht: «Die Fragestellung war ja wirklich einfach. Wer gegen Kernkraftwerke ist, hat da zugestimmt.» Die Konsequenzen der Initiative seien aber um einiges komplexer. «Wir müssen das Volk davon überzeugen, dass der sofortige Ausstieg keine gute Lösung ist. So ein Schritt braucht Zeit und Alternativen», so Müller-Altermatt. Beides liefere die Energiestrategie 2050 des Bundesrates, die um einiges durchdachter und geordneter sei.