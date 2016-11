Sparhammer des Tages :  Beamte haben keine Lobby

Die Beratung des Stabilisierungsprogramms war eine harzige Angelegenheit für die bürgerlichen Finanzpolitiker. Waren sie doch angetreten, um deutlich mehr für die Bundeskasse herauszuholen als der Bundesrat.

Kaum ungeteilte Unterstützung

Doch für die meisten ihrer Rotstift-Anträge fanden sie nicht mal in den eigenen Fraktionen ungeteilte Unterstützung. Nur gerade in einem Fall konnten sie den Sparhammer niedersausen lassen. Der trifft jetzt mit voller Wucht die Beamten.

Starke Lobby für Bauern und Universitäten

Der Nationalrat will, dass der Bundesrat in den Jahren 2018 und 2019 je 100 Millionen Franken zusätzlich bei der Verwaltung einspart. Damit zeigt sich einmal mehr, dass im Parlament nur verschont wird, wer eine starke Lobby hat. So mussten gestern weder die Bauern dran glauben noch die Universitäten: Beide müssen weniger zum Sparpaket beitragen als der Bundesrat wollte.

Halbwegs ungeschoren kommt auch die Entwicklungshilfe davon. Hier soll nur in dem Umfang gespart werden, den der Bundesrat vorgeschlagen hatte.