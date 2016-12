Sparapostel der SVP hat ein Problem :  Spesen-Bschiss bei Thomas Aeschi?

Nationalratspräsidentin Christia Markwalder reiste im letzten Sommer nach Georgien. Mit dabei war auch SVP-Finanzspezialist Thomas Aeschi. Er war zu diesem Trip vom Gastland eingeladen, hatte also keine Ausgaben, wie die «Sonntagszeitung» heute schreibt.

Dennoch ging bei den Parlamentsdiensten ein Formular zur «Abrechnung für Auslandsreisen» ein. Denn Schweizer Parlamentsmitgliedern steht bei offiziellen Reisen auf eigene Rechnung eine Tagespauschale von 395 Franken zu.

Gegenüber der Zeitung gibt sich Aeschi ratlos: Er habe das Formular nicht selbst ausgefüllt. Es sei ihm am 1. Dezember in Bern zur Unterschrift vorgelegt worden. Als er es unterschrieben habe, sei die Gesamtsumme schon durchgestrichen gewesen. Aeschi dazu: «Jemand scheint das Dokument ausgefüllt zu haben und dort einerseits als Sitzungsort Georgien/Moldau angegeben und andererseits die 1185 Franken beantragt zu haben.»

Jetzt klären die Parlamentsdienste den Fall ab

Gemäss der Zeitung ist das Ganz nun ein Fall für die Parlamentsdienste. Diese klären laut dem zuständigen Generalsekretär Philippe Schwab nun die Umstände ab. Etwas was sie immer tun, wenn es zu Unstimmigkeiten kommt.

Für Aeschi ist das ganze ein ziemliches Problem: So hat sich der 37-jährige Ex-Bundesratskandidat immer wieder als Sparapostel profiliert. Unter anderem auch mit der Kritik an den Ausgaben, welche der Bund für die Volksvertreter aufwendet. So bezeichnete er 2015 etwa die Entschädigungen für die Parlamentsmitglieder «als viel zu hoch», wie die Zeitung maliziös anmerkt. (hlm)