SP-Ständerat Stöckli gegen sanfte Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative :  «Inländervorrang muss schärfer werden»

Herr Stöckli, was halten sie vom Vorschlag der Nationalratskommission, die Masseneinwanderungs-Initiative einzig mit einem «Inländervorrang light» umzusetzen?

Hans Stöckli: Es ist ein ausbaufähiger Kompromiss. Die Nationalratskommission hat aber den Fokus auf die Vereinbarkeit mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen (FZA) gelegt. Ich werde mich im Ständerat dafür einsetzen, dass wir eine Lösung finden, die näher bei der Verfassung liegt und die das FZA stärker ausreizt.

Wie konkret wollen Sie dies erreichen?

Der Inländervorrang muss schärfer werden. Dass Firmen einzig offene Stellen an die RAVs melden müssen, reicht kaum, damit die Zuwanderung um 5‘000 bis 10‘000 Personen sinkt. Es braucht mindestens einen Mechanismus, damit arbeitslose Inländer sich bei den Firmen vorstellen dürfen.

Was wenn sich dennoch die Variante des Nationalrats durchsetzt?

Dann ist meiner Meinung nach eine Verfassungsänderung geboten. Denn dann widersprechen sich Verfassung und Gesetz sehr stark. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Ständerat Anpassungen vornehmen – und den Fokus stärker auf die Verfassung legen wird. Schliesslich sind gerade wir Ständeräte die Hüter der Verfassung. Es ist also der Auftrag an uns, eine verfassungskonformere Umsetzung der SVP-Initiative zu finden.

Ihre Partei, die SP, ist mit dem Entscheid zufrieden. Fraktionschef Roger Nordmann betonte, auch andere Volksentscheide, wie etwa die Zweitwohnungs-Initiative seien nicht eins zu eins umgesetzt worden.

Es trifft zu, dass häufig die Initiativen nicht wortgetreu umgesetzt wurden, aber beispielsweise bei der Zweitwohnungs-Initiative hat sich dann eine verfassungskonformere Gesetzgebung durchgesetzt.

Der Bundesrat hat die Verhandlungen mit Brüssel sistiert. Ein guter Entscheid?

Überhaupt nicht. Der Bundesrat muss mit Hochdruck weiter an einer Lösung mit der EU arbeiten. Im Vorschlag der Nationalratskommission steht kein Wort zu den Verhandlungen. Bis im Oktober erwarte ich vom Bundesrat brauchbare Resultate.