SP-Ständerat Jositsch fordert vom Parlament :  Tabula Rasa, bitte!

Vier gewinnt!

Sie sind die Strippenzieher bei der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative (v. r.):

Nationalrat Kurt Fluri (61, FDP/SO), Ständerat Philipp Müller (64, FDP/AG) sowie die Nationalräte Cédric Wermuth (30, SP/AG) und Matthias Jauslin (54, FDP/AG).

Ungewöhnliche FDP-SP-Allianz

Am Donnerstagmorgen diskutierte die ungewöhnliche FDP-SP-Allianz in der Wandelhalle des Bundeshauses nochmals ihr Vorgehen für die Schlussabstimmung am Freitag. l Marcel Odermatt