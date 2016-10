SP-Chef Levrat zur Wertedebatte :  «Pfister übernimmt die Logik der Islamisten»

Für CVP-Präsident Gerhard Pfister gehört der Islam nicht zur Schweiz. Der Zuger Nationalrat setzt stattdessen auf eine Rückbesinnung auf die christlichen Werte des Abendlands. «Die Schweiz ist ein christliches Land. Dazu sollten wir wieder stehen. Und wir sollten klarmachen, dass wir bereit sind, dieses Erbe zu verteidigen. Wer bei uns lebt, muss lernen, diese christlichen Werte anzuerkennen», sagte er im Sommer im einem BLICK-Interview und forderte eine Wertedebatte.

Katholik Levrat schlägt zurück

In diese Debatte kommt nun Schwung: Christian Levrat, praktizierender Katholik und SP-Präsident, greift Pfister frontal an. Dieser habe wohl «die Klasse geschwänzt, als es um die Aufklärung ging». Menschenrechte, Demokratie, Freiheit und Gleichheit seien nämlich keine ausschliesslich christlichen Werte.

«Ich finde es erschreckend, dass es in der Schweiz politische Kräfte gibt, die sich auf eine Religion berufen müssen, um die Werte unserer Gesellschaft zu rechtfertigen», so Levrat in einem Interview mit der NZZ.

Staat muss seine Regeln durchsetzen

Pfister setze Religion vor die säkularen Regeln der Gesellschaft, das sei gefährlich, so Levrat: «Gerhard Pfister übernimmt damit die Logik der Islamisten», wenn er fordere, dass alle, die hier leben wollten, sich den christlichen Regeln unterstellen müssten. In der Schweiz lege der Staat die Spielregeln für alle Religionen festlegt – und nicht umgekehrt.

Gemäss Levrat lässt sich nicht leugnen, dass ein Teil der muslimischen Gemeinschaft gegen die Schweizer Werte verstösst. Doch religiöse Fundamentalisten, die das Gefühl haben, dass ihre eigenen Regeln den staatlichen vorgehen gebe es nicht nur bei Muslimen, sondern auch bei Evangelikalen oder bei radikalen katholischen Strömungen wie den Lefebvristen im Wallis.

«Ich erinnere aber daran, dass häufiger Evangelikale Dispense für den Schwimmunterricht wollen als Muslime», so Levrat. Er fordert: «Der Staat muss seine Regeln gegenüber allen durchsetzen.» (sf)