Schweizer Kaffee-Patron Marc A. Bloch :  Sein Reichtum machte ihm Alpträume

Als sich die Familie Bloch in La Chaux-de-Fonds NE anschickte, mit Kaffee ein Vermögen zu verdienen, waren die Europäer noch die Herren dieser Welt. Am Anfang des letzten Jahrhunderts hatten die Grossmächte den Planeten unter sich aufgeteilt. Jene Bohnen, die Familie Bloch um 1900 in ihrer Rösterei La Semeuse veredelte, stammten aus den Erdteilen, die unter dem Einfluss der Kolonialmächte standen.

Nach zwei Weltkriegen brach diese Weltordnung auseinander. Dem Erfolg der Familie Bloch tat dies keinen Abbruch. La Semeuse wurde zur bekannten Marke. Die besten Restaurants der Schweiz servieren den Kaffee.

Für mehr Verantwortung

Heute sitzt Marc A. Bloch (66), die dritte Generation der Kaffee-Dynastie, in seiner Villa über La Chaux-de-Fonds und wirbt für die genannte Konzernverantwortungs-Initiative. Unternehmen mit Sitz in der Schweiz sollen haftbar gemacht werden, wenn bei der Produktion im Ausland Menschenrechte verletzt werden oder die Umwelt verschmutzt wird. Bloch sagt: «Schweizer Unternehmer müssen im Ausland ein wenig besser sein als die Konkurrenz.»

Unnötig und kontraproduktiv sei die Vorlage, kritisiert Economiesuisse. Sie schade der Schweiz, so der Wirtschaftsdachverband.

«Die Wirtschaft wird nicht auf viel verzichten müssen, das sage ich als ehemaliger Unternehmer», erwidert Bloch.

«Ich dachte, da ist etwas falsch»

Er, der ehemalige Patron, war ein Leben lang hin- und hergerissen zwischen seinen linken Überzeugungen und seiner Aufgabe als Erbe einer erfolgreichen Firma. Früh sei ihm dieses Dilemma klar geworden. «Ich habe profitiert von einem Geschäft auf Kosten der Ärmsten», blickt Bloch zurück. «Ich hatte Albträume, dachte, da ist etwas falsch.»

Den Kaffee importierte er unter anderem aus Brasilien, Costa Rica, Äthio-pien und Indien. 1000 Tonnen haben sie 2014, in seinem letzten Jahr als Chef, geröstet. Anfang des vergangenen Jahres verkaufte er das Unternehmen schliesslich.

Er habe immer versucht zu prüfen, woher der Rohstoff kommt und unter welchen Bedingungen er dort produziert werde, sagt Bloch. «Klar wussten wir, das manche Menschen leiden und dass wir damit auch Diktaturen unterstützen. Das tut weh.» Immerhin seien sie die ersten gewesen, die in der Schweiz Max-Havelaar-Kaffee geröstet hätten.

«Selbstregulierung funktioniert nicht»

«Ich verstehe natürlich, dass mich nun manche kritisieren.» Jetzt, wo er die Firma nicht mehr führe. «Nur, ich habe die Initiative schon unterstützt, als ich noch Chef war.» Als Mann der Wirtschaft aber sage er klar: «Die Selbstregulierung funktioniert nicht. Die Unternehmer handeln nach den Spielregeln des Kapitalismus.» Und die seien härter geworden. Viel härter. «Es braucht den Staat, sonst ändert sich nichts.»

Seine Kritik an der Wirtschaft beschränkt sich längst nicht auf die Tätigkeit der Konzerne im Ausland. Bloch vermisst die Patrons alter Schule. Es gab Zeiten, da hätten die Unternehmer mehr soziale Verantwortung wahrgenommen. Nun wollten sie immer mehr für sich selbst. Das sei kurzfristig gedacht. «Die Leute, die nichts zu verlieren haben, werden nicht ewig still sein.» Früher habe der Kommunismus den Unternehmern Angst gemacht. «Nun gibt es diesen Gegner nicht mehr. Wir sind arrogant geworden.»