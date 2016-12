Der Besuch von Johann Schneider-Ammann in Peking im letzten April fand vor imposanter Kulisse statt. Chinas Staatschef Xi Jinping empfing unseren Bundespräsidenten in der Grossen Halle des Volkes. In Bern ging es gestern etwas bürgerlicher zu und her.

Nach dem kurzen Höflichkeitsbesuch des chinesischen Aussenministers Wang Yi bei Schneider-Ammann im Bundeshaus Ost stellten sich die beiden Minister für den Fototermin direkt vor dem Sitzungzimmer des Bundespräsidenten in eine unspektakuläre Ecke der Eingangshalle. Wang Yi traf sich danach noch mit Aussenminister Didier Burkhalter und besprach den geplanten Staatsbesuch von Xi Jinping im Januar, der wohl kurz vor dem WEF stattfinden wird.