Schmuck-Onlineshop, Bike-Laden, Software-Firma :  Angestellt beim Bund und nebenbei Firmenchef

Rund sieben Prozent der Bundesangestellten gehen einer meldepflichtigen Nebenbeschäftigung nach. Ein grosser Teil engagiert sich neben dem Job in der Verwaltung in einem Miliz-Amt. Sitzt also in Gemeinderat, Schulkommission, Literaturkommission oder freiwilliger Feuerwehr.

Dies geht aus einer anonymisierten Liste aller bewilligten Nebenjobs hervor, die BLICK wegen des Öffentlichkeitsgesetzes von der Verwaltung einforderte.

Beamte dürfen Firmen führen

Doch den Bundesangestellten sind nicht nur Miliztätigkeiten erlaubt. Auch eigene Firmen dürfen Beamte nebenher führen. Das Bundesamt für Informatik zum Beispiel hat dreizehn Mitarbeitern umfangreiche Nebenjobs in eigenen Unternehmen bewilligt.

So betreibt ein IT-Berater nebenbei einen eigenen Schmuck-Onlineshop. Ein anderer ist Inhaber eines Bike-Geschäfts und mehrere Angestellte führen eigene Soft- oder Hardware-Firmen, obwohl sie beim Bund zu 100 Prozent angestellt sind.

Grosszügige Richtlinie

Der Grund für diese Bewilligungen ist eine ziemlich grosszügige Richtlinie des Personalamtes. Bis zu 20 Tage pro Jahr darf ein Vollzeitangestellter nebenbei Geld verdienen, ohne dass seine Leistungsfähigkeit beim Bund als vermindert gilt. Das sind rund zehn Prozent der jährlichen Arbeitszeit.

Laut einer Sprecherin des Informatikamts überprüfen die Vorgesetzten regelmässig die Arbeitsleistung der Firmen­besitzer. Zudem habe man die privaten Firmen-Engagements zum Teil mit Auflagen bewilligt und verboten, ein gewisses Kundensegment zu bedienen.

Geschäften für ein Zubrot

Auch in anderen Departementen geschäften Mitarbeiter nebenher für ein Zubrot. Im Bundesamt für Gesundheit führt etwa der Leiter der Sektion medizinische Leistungen eine private GmbH. Neben seiner 80-Prozent-Anstellung beim Bund bietet er so noch Beratungen im Bereich Gesundheitswesen an. Das Bundesamt für Gesundheit hat diesen Nebenjob bewilligt, aber laut eigenen Angaben mit Auflagen verbunden.

Pikante Verbindungen im BSV

Ein Vollzeitmitarbeiter des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) ist nebenher Teilhaber einer IT-Beratungsfirma. Pikant ist: Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben für verschiedene Bundesämter wie Armasuisse, das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation sowie für das Bundesamt für Statistik.

Erkennt das Innendepartement keinen Interessenkonflikt, wenn die Firma eines seiner Mitarbeiter ein paar Türen weiter Informatikprojekte durchführt? Laut einem Departementssprecher macht der entsprechende Mitarbeiter nur einmal im Jahr den Jahresabschluss für seine GmbH. Tatsächlich wird er auf der Web­site des Unternehmens als Leiter Finanzen aufgeführt. «Die Gefahr eines Interessenkonflikts besteht hier nicht, weil der Betroffene im BSV keine Tätigkeiten im Rahmen des Kerngeschäfts der GmbH ausführt», sagt der Sprecher.