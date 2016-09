Schindler-Präsident Christoph Lindenmeyer (63) will höhere Hürden für Initiativen :  «Abstimmungen machen mir mehr Sorgen als der starke Franken»

Der Verband Economiesuisse will Wirtschaft und Volk näher zusammenbringen und organisiert gemeinsame Wanderungen. Am vergangenen Mittwoch ging es von Biel BE nach Twann BE, dem schönen Bielersee entlang. Dort traf SonntagsBlick Christoph Lindenmeyer (63), Verwaltungsratspräsident des Liftherstellers Schindler und Aussenwirtschafts­experte bei Economiesuisse.

Herr Lindenmeyer, was fürchten Sie mehr: den starken Franken oder die nächste Abstimmung?

Christoph Lindenmeyer: Ich fürchte mich nicht, aber ich mache mir Sorgen. Man will den Unternehmen immer mehr Vorschriften machen. Grüne Wirtschaft, Konzernverantwortungs-Initiative, Masseneinwanderungs-Initiative. Da geht es um Vorschriften, die bleiben. Und in den Unternehmen massiv mehr administrativen Aufwand verursachen. Deshalb muss ich sagen: Ich mache mir mehr Sorgen wegen Abstimmungen, welche Rahmenbedingungen langfristig verschlechtern, als wegen des starken Frankens.

Das überrascht uns. Die Industrie klagt doch immer lautstark über den starken Franken.

Klar hat der Franken einen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit. Aber auf längere Frist gleichen sich die Wechselkurse der Kaufkraft an. Für ein Unternehmen ist Planbarkeit wichtig. Wenn wir wissen, dass sich der Franken gegenüber dem Euro zwischen 1.08 und 1.10 bewegt, können wir kalkulieren. Wenn wir aber nicht wissen, ob wir noch qualifizierte Arbeitskräfte anstellen können, wird es schwierig. Unsicherheit ist Gift.

Nun liegt ein konkreter Vorschlag zur Umsetzung der Masseneinwanderungs-

Initiative auf dem Tisch. Ist das der Befreiungsschlag?

Für mich ist wichtig, dass die Lösung einerseits die Beibehaltung der für die Wirtschaft lebenswichtigen Bilateralen und anderseits eine gewisse Begrenzung der Zuwanderung ermöglicht. Bei der Zustimmung zur Masseneinwanderungs-Initiative ging es den Bürgern um eine vernünftige Beschränkung der Zuwanderung, aber nicht um die Einführung von Kontingenten. Der Vorschlag gefährdet die Bilateralen nicht und gibt dem Bundesrat Instrumente zur Beschränkung der Zuwanderung – diese müssen zur Erfüllung des Volkswillens dann auch geschickt angewendet werden. Wenn dies wirksam geschieht, ist der Vorschlag ein guter Kompromiss.

Zurück zu Abstimmungen im Allgemeinen. Wäre es eine Lösung, die Unterschriftenzahl für Initiativen zu erhöhen?

Persönlich finde ich: Da muss man etwas machen. Unser Parlament wird marginalisiert. Ich bin sehr für direkte Demokratie. Aber wir müssen das System weiterentwickeln. Die notwendigen Reformen sollten aber von der Politik angestossen werden.

Was schlagen Sie vor? 200 000 Unterschriften für eine Initiative statt wie heute 100 000?

Wenn man mit irgendwelchen Zahlen herumjongliert, habe ich sowieso grosse Mühe. Genau gleich, wie wenn man das bei der Zuwanderung macht. Sicher sollte man die Unterschriftenzahl dem Wachstum der Stimmbevölkerung anpassen. Aber wir sollten auch über das System nachdenken. Es sollte einen Mechanismus geben, mit welchem das Stimmvolk Vorschläge ins Parlament hineintragen kann. Das Volk soll nach wie vor auch über Sachthemen abstimmen können, neben der Wahl des Parlaments. Aber heute kennen wir ja nur die Verfassungs-Initiative. Deshalb schreiben wir immer mehr Details in die Verfassung.

Früher folgte das Volk der ­Wirtschaft, wenn diese vor einer Initiative warnte. Seit rund zehn Jahren ist das nicht mehr so. ­Woher kommt die Entfremdung?

Die Wirtschaft kann ja gar nicht existieren ohne die Gesellschaft. Tatsache ist: Es gibt heute leider Wirtschaftsvertreter, die nicht mehr gleich in der Gesellschaft verankert sind.