Rentenreform 2020: SVP-Alex Kuprecht setzt sich für Witwenrenten ein

Rentenreform 2020 SVP-Kuprecht rettet die Witwenrenten

SVP-Ständerat Alex Kuprecht (SZ) legt sich mit der eigenen Partei an. Diese will die Witwenrenten reduzieren und für kinderlose Witwen ganz abschaffen. Kuprecht geht das zu weit. Es bestehe die Gefahr, dass manche Frauen in die Sozialhilfe abrutschen würden.