Rentenreform 2020 Arbeitgeber müssen beim Ständerat antraben

3 Milliarden Franken? Oder doch 4,5? Die Kosten des vom Nationalrat beschlossenen Renten-Kompensationsmodells sind umstritten. Die ständerätliche Sozialkommission hört die Streithähne am Montag an. Nichtsdestotrotz werkeln SVP- und FDP-Ständeräte bereits an anderen Varianten, um den 70-Franken-AHV-Deal von Mitte-Links doch noch auszuhebeln.