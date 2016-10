Recycling-Unternehmerin Karin Bertschi ist jetzt Aargauer Grossrätin: «Ich gehöre zur Generation nach Blocher» :  Die neue Wunderwaffe der SVP

BLICK: Sie sind am Sonntag als politisches Greenhorn mit einem Glanzresultat ins Aargauer Parlament gewählt worden. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?

Karin Bertschi: Ich habe keine politische Erfahrung. Ich nehme darum an, dass mein unternehmerisches Engagement in der Recyclingbranche sowohl SVP- als auch Nicht-SVP-Wähler angesprochen hat.

Politikberater Mark Balsiger meinte, Sie seien jung, fotogen und ein Medienstar. Das reiche für eine Wahl.

Ich glaube und hoffe, dass dies nicht die ausschlaggebenden Gründe waren. Schliesslich können diese Eigenschaften zahl­reichen Menschen zugeschrieben werden. Ich glaube, die Schweizer haben gerne Menschen, die anpacken und etwas bewegen – ob im Unternehmen oder in der Politik.

Strategen der SVP Schweiz sind auf Ihr Potenzial aufmerksam geworden. Laut unseren Quellen möchte man Sie bereits für eine Nationalratskandidatur für 2019 gewinnen.

(Lacht) Lassen Sie mich erst mal eine gute Arbeit als Grossrätin machen, dann sehen wir weiter.

Wer ist Ihr politisches Vorbild?

Leute aus der Wirtschaft. Querdenker wie Albert Einstein oder Helden des Alltags. Politisch bewundere ich Pascale Bruderer. Sie ist zwar politisch nicht auf meiner Linie, ihr Engagement für die Partei und die Treue zu sich selbst und ihren Überzeugungen sind jedoch bemerkenswert. Auch der Einsatz von Natalie Rickli in der Missbrauchsdebatte imponiert mir.

Sie zählen eine SP-Ständerätin zu Ihrem Vorbild, nicht aber SVP-Übervater Christoph Blocher.

Ich bewundere Christoph Blocher als Unternehmer für seine Verdienste ausserordentlich. Politisch gehöre ich einer anderen Generation an.

Wann wurden Sie politisiert?

Bis 20 habe ich mich überhaupt nicht für Politik interessiert. Bis dahin musste mir meine Mutter auch mal mit dem Stimmcouvert hinterherrennen. Während einer Entwicklungsreise nach Haiti, an der ich 2014 teilnahm, wurden zwei Menschenrechtsaktivisten erschossen. Da wurden mir die Privilegien so richtig bewusst, die wir in der Schweiz haben: keine Korrup­tion, direkte Demokratie, Wohlstand, Stabilität. Diese möchte ich verteidigen. Toni Brunner und meine Schwester haben mich davon überzeugt zu kandidieren.

Der damalige SVP-Chef persönlich hat Sie motiviert, in die Politik einzusteigen?

Ja, ich kenne ihn geschäftlich.

Können Sie hinter den meisten SVP-Positionen stehen?

Das Wohl der Mitmenschen ist mir sehr wichtig. So beschäftige ich auch sozial Benachteiligte oder unterstütze ein Kinderheim in Rumä­nien. Christliche Werte sind mir enorm wichtig. Bei einigen Themen habe ich eine andere Auffassung als meine Partei. Aber viele Grundwerte teile ich mit der SVP. Etwa die Forderung nach Bürokratieabbau.

Und die Politik gegen Ausländer?

Wir brauchen eine Strategie für Ausländerfragen. Diese muss dann verhältnismässig konsequent angewendet werden. Asylbewerber, welche an Leib und Leben bedroht sind, sollen nicht allein mit harten Gesetzen abgeschreckt werden. Jene, die schon hier und aufnahmeberechtigt sind, müssen integriert werden. Es macht keinen Sinn, aufgenommenen Flüchtlingen Hausarrest zu verpassen, wenn sie motiviert sind, ihren Arbeitsbeitrag zu leisten.

Am 10. Januar 2017 findet Ihre erste Grossratssitzung statt.

Ich bin dann zwar in Dübendorf im Militärdienst, habe aber bei meinem Vorgesetzten bereits Urlaub beantragt.

Sie wollten Militärpilotin werden. Wieso hat das nicht geklappt?

Nicht alle Träume werden wahr. Das Selek­tionsverfahren ist anspruchsvoll. Dazu war ich in der RS und der Unteroffiziersschule ein kleiner Rebell. Meine Verbesserungsideen kamen nicht immer gut an. Das kann ich aus heutiger Sicht gut verstehen (lacht).

Die Schweiz diskutiert derzeit intensiv über Sexismus. Welche negativen Erfahrungen haben Sie in der Armee als Frau inmitten einer Männerhorde gemacht?

Ich habe keinerlei negative Erfahrungen gemacht. In der Armee wurde ich als gleich­wertiges Mitglied respektiert.

Sie fühlten sich in Ihrem Leben nie sexuell belästigt?

Nein, körperlich noch nie. Verbale Äusserungen zu meinem Aussehen buche ich unter Kompliment ab. Bei zweideutigen Aussagen von Männern, welche ich nicht genau einordnen kann, frage ich nach. Manche Frauen beurteilen Schauspieler und Promis im Übrigen auch mal nach dem Aussehen und machen Sprüche. Dann schreit niemand Sexismus.

Sie gehören zur Neuapostolischen Kirche. Sind Sie strenggläubig?

Ich glaube an einen liebenden Gott und denke, dass die Zehn Gebote für ein schönes Zusammenleben eine gute Basis sind.

Ihre Kirche predigt aber nicht nur die Zehn Gebote, sie heisst etwa auch Homosexualität nicht gut.

Ich habe in einer Predigt noch nie etwas in diese Richtung gehört. In den Leitlinien kann nachgelesen werden, dass die Grundlehre kritisch dazu steht, dies aber nicht verurteilt. Dass unsere Kirche sehr offen ist, zeigt die Gründung der Betroffenengruppe Regenbogen-NAK. Für mich sind Homosexuelle gleichwertige Menschen wie alle anderen. Der Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Eltern stehe ich aber skeptisch gegenüber.

Auch Sex vor der Ehe heisst die Neuapostolische Kirche nicht gut.

Sie verbietet es aber auch nicht. Sex ist etwas Intimes und Persönliches. Ich finde, das muss jeder selbst entscheiden.