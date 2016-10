Cédric Wermuth punktet dank Blick am Abend in SRF3-Quiz

Jeden Samstagnachmittag treten prominente Schweizer in der «WochenRundShow» gegen die Hörer von Radio SRF3 an. Die Musiker, Schauspieler, Politiker halten sich mehr oder weniger wacker. Gewinnen oder verlieren.

Doch am letzten Samstag räumt einer aus der Promi-Gilde so richtig ab: Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth verblüfft mit breitem Allgemeinwissen, punktet vor allem auch im People-Sektor. In der Schnellraterunde (möglichst viele Antworten in 30 Sekunden) schafft er rekordverdächtige sieben Punkte.

Sein Erfolgsgeheimnis verrät er Moderatorin Franziska von Grünigen am Sender: «Meine Kollegin Regula hat mir den Rat gegeben, als Vorbereitung den Blick am Abend zu lesen.»

Der Grund für die minutiöse Vorbereitung mit der täglichen «Blick am Abend»-Lektüre: «Ich hatte Angst, bei den People-Fragen keine Ahnung zu haben», sagt Wermuth zu BLICK. «Rund die Hälfte der Fragen habe ich dank der BLICK-Lektüre richtig beantwortet.» (tri/wid)