Polit-Pionierin Gabrielle Nanchen (73) :  «Sexismus war stets gegenwärtig»

Gabrielle Nanchen (73) ist eine wahre Pionierin. 1971, das Frauenstimmrecht auf Bundesebene war kaum eingeführt, zog die damals 28-Jährige für die SP in den Nationalrat ein. Gemeinsam mit neun Mitstreiterinnen gehörte sie zur ersten Generation Politikerinnen auf nationaler Ebene.

Nun, da die Schweiz über Sexismus in Politik und Gesellschaft diskutiert, blickt sie zurück auf jene Tage, als Frauen endlich im Bundeshaus zu politisieren begannen. Die männlichen Kollegen seien ihr gegenüber nie aufdringlich geworden. «Aber natürlich war der Sexismus in der Politik stets gegenwärtig», sagt sie.

Sexistische Unterstellungen

Nanchen war sich Widerstände gewohnt: eine junge Linke aus dem konservativen Wallis. Noch dazu mit italienischen Wurzeln. Zu viel für manche Männer: Da war der politische Konkurrent, der Nanchen unterstellte, nur wegen ihres Lächelns und ihres Minijupes gewählt worden zu sein. Da war die Unterwalliser Monopolzeitung «Le Nouvelliste», die ihre Karriere massiv bekämpft habe. Und, einmal in Bern, sei es als Frau deutlich schwieriger gewesen, es in eine der prestigeträchtigen Kommissionen zu schaffen, so Nanchen.

Sie betont aber auch, wie «galant» die ersten Parlamentarierinnen von ihren neuen Kollegen in Bern empfangen wurden. Anfänglich habe es ihr gefallen, «wenn man mich zum Essen eingeladen und den Koffer getragen hat», erinnert sie sich. «Die junge Frau, die ich war, hat das als Kompliment empfunden.»

«Wehrt euch gegen jede Belästigung»

Heute würde sie sich wohl anders verhalten, sagt Nanchen. Sie versuchte, sich anzupassen. «Am Anfang, um von meinen Kollegen akzeptiert zu werden, habe ich wie ein Mann politisiert. Das heisst, den Regeln des Spieles, der Konfrontation gefolgt.»

Erst in ihrer zweiten Legislatur habe sie gemerkt, dass sie sich nicht zu verstellen brauche, um ihre Ziele zu erreichen. Gemeinsam mit Frauen anderer Parteien kämpfte sie «für die Gleichstellung von Mann und Frau, die Mutterschaftsversicherung und eine fortschrittliche Familienpolitik».

Ihre Nachfolgerinnen in diesem Kampf fordert Nanchen auf, sich gegen jede Belästigung zu wehren. Gleichzeitig bleibt sie gelassen: «Aber es gibt Wichtigeres: Lohngleichheit, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Väter und für die Mütter, hier müssen wir uns einsetzen.»