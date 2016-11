Pikom :  SVP-Blatt heuert Rechtsextremen an

Viermal jährlich veröffentlicht das sogenannte Parteiunabhängige Informationskomitee (Pikom) ein gedrucktes Bulletin. Mit der Unabhängigkeit ist es aber so eine Sache: Als Herausgeber wie als Präsident des Vorstands amtet alt National- und Grossrat Thomas Fuchs (50, SVP/BE), als Vizepräsidentin SVP-Natio­nalrätin Sylvia Flückiger-Bäni (64, AG). Im Komiteevorstand sitzt auch Nationalrat und SVP-Asylchef Andreas Glarner (54, AG).

Welcher Wind im Pikom weht, war in den letzten zwei Ausgaben zu beobachten. In beiden schrieb Jan Mahnert (43) einen Artikel. Er warnt: «Was uns droht, ist ein Bevölkerungsaustausch, der uns mittel- bis langfristig zur Minderheit machen könnte.»

«Völker aufgemischt»

Oder, drei Monate später, dass in Eu­ropa und weltweit die «Völker aufgemischt» würden. Tiefe Geburtenraten und «Masseneinwanderung» könnten über «längere Zeiträume dazu führen, dass der Anteil der Einheimischen an der Gesamtbevölkerung eines Landes stark abnimmt», so der Autor auf Nachfrage. Das sei so, wie wenn man Wasser in den Wein schütte.

Mahnert ist kein Unbekannter. «Er steht ganz rechts aussen. Das zeigen seine Engagements für die Pnos oder für Publikationen, die der FPÖ oder dem Front National nahestehen», sagt der Journalist Hans Stutz (64), der sich schwerpunktmässig mit Rechtsextremismus auseinandersetzt.

Pikom-Präsident Thomas Fuchs sieht da kein Problem. «Für mich ist nicht massgebend, was irgendwelche Experten sagen, sondern die Texte, die Herr Mahnert schreibt», sagt er. Mahnert sei nicht angestellt und werde pro Artikel bezahlt.

Als Mahnert vor zwei Jahren im Umfeld des Pikom auftauchte, beteuerte Fuchs gegenüber dem «Tages-Anzeiger», von dessen Vergangenheit nichts zu wissen. Dann wurde es ruhig um den rechten Schreiber, bis Fuchs ihn in diesem Jahr wieder im Pikom zu Wort kommen liess. Damals hatte Mahnert ein Buch publiziert, in dem er sich auf das «geistig-familiäre Erbe» seines Grossvaters Klaus Mahnert beruft.

Der war nicht nur Mitbegründer der FPÖ in Österreich, sondern auch überzeugter Nationalsozialist und SS-Offizier. Nach dem Krieg gelang ihm eine Polit-Karriere, die wohl so nur in Österreich möglich war. «Das ist bezeichnend», sagt Hans Stutz. «Mahnert ist ein rechtsextremer Ideologe», dies würden sowohl dessen Buch als auch die beiden neuen Pikom-Texte belegen.

Mahnert sagt, dass der geistige Bezug auf das Erbe seines Grossvaters «nur für seine Tätigkeit in der FPÖ», gelte. Und klagt: «Die Faschismus-Keule gehört zu den Lieblingswaffen der Linken, um den politischen Gegner mundtot zu machen.»