«Parmelin-Gate» sei Dank :  Ständeräte wollen kein Steuergeschenk für Bauern

Wenn Bauern Bauland, das sie bisher landwirtschaftlich genutzt haben, verkaufen, sollen sie den Gewinn als Einkommen versteuern. So will es die Wirtschaftskommission des Ständerats. Damit stellen sich die Wirtschaftspolitiker der kleinen Kammer gegen den Nationalrat, der den Bauern dieses Steuergeschenk im Wert von 400 Millionen Franken machen wollte.

Die Kommission begründet ihr Njet damit, dass Landwirte sonst besser gestellt wären als Gewerbetreibende. Die Privilegierung wurde zudem das Prinzip der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verletzen.

Die seltsame Rolle von Bundesrat Parmelin

Eine Rolle spielte aber auch die Bauland-Affäre um Bundesrat Guy Parmelin, die BLICK im Sommer aufgedeckt hatte: Der SVP-Verteidigungsminister hatte im Bundesrat resolut für das Steuerprivileg gekämpft. Dies, obwohl er Eigeninteressen hatte: Denn als die Landesregierung Anfang Jahr über das Steuerprivileg diskutierte, war der frischgewählte Parmelin Mitbesitzer einer exklusiven Bauland-Parzelle, die bei einem Verkauf unter dieses Steuerprivileg fallen würde.

Die Parzelle übertrug er zwar zu diesem Zeitpunkt an seinen Bruder. Der aber hätte bei einem Verkauf rund 200'000 Franken Steuern und Abgaben gespart. Trotz dieser Verwicklungen trat Parmelin nicht in den Ausstand, sondern verlangte sogar, dass das Privileg rückwirkend gelten solle und die Steuerausfälle in der bundesrätlichen Botschaft nicht thematisiert würden.

Müller: Den Ständeräten fehlt der Mut

Nun dürfte aus dem Steuergeschenk nichts mehr werden. Der Luzerner CVP-Nationalrat Leo Müller, auf den die geplante Gesetzesänderung zurückgeht, sprach gegenüber der «Aargauer Zeitung» von einer «unglaublichen Kehrtwende». Auch er glaubt, dass der öffentliche Druck durch «Parmelin-Gate» den Ständeräten den Mut genommen habe.

Kommissionspräsident Martin Schmid, FDP-Ständerat aus Graubünden, winkt jedoch ab. Der Druck habe nur dazu geführt, die Sache genauer zu prüfen: «Wenn Privilegien geschaffen werden, müssen sie besonders gut begründet sein.» (sf)