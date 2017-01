Organspende-Werbung mit Sexszenen sorgt für rote Köpfe :  Hauptsache, man redet darüber!

Jetzt wächst der Unmut: Sechs Millionen Franken haben Bund und Swisstransplant für eine vierjährige Kampagne ausgegeben, welche die Bereitschaft zur Organspende ankurbeln soll. Doch die Situation ist dramatisch: «Die Zahl der Organspenden ist 2016 massiv eingebrochen», sagte Franz Immer, Chef von Swisstransplant, gestern zu BLICK. 143 Spenden gab es im Rekordjahr 2015 – 2016 waren es über 20 Prozent weniger. Vor allem ein TV-Spot des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gibt zu reden. Darin geht es heiss zur Sache. Im Büro, auf einem Pult, gehen eine Vorgesetzte und ihr Angestellter zur Sache. Mitten im Sexspiel bittet er um eine Lohnerhöhung. Die Botschaft soll sein: Es gibt nie einen falschen Moment, um über Wichtiges zu reden.

BLICK weiss: Auch in den Gremien, die den Spot in Auftrag gaben, kam es zu Diskussionen um den aufwendig produzierten Spot. Die Frage war, ob man mit Provokation dem Thema Organspende gerecht werden kann.

Hermann Strittmatter, selbst Werbeprofi und Gründer der Werbeagentur GGK Zürich, ärgert sich über den Film: «Das ist eine dem berechtigten Anliegen unwürdige Entlehnung aus der Pornografie.» Auch sonst kann er dem Film nicht viel Gutes abgewinnen: «Ich finde diese heftige Provokation ziemlich grenzwertig, da hätte es sicher kreativere Möglichkeiten gegeben.»

Auch aus Kreisen von Organempfängern gibt es Widerstand: «Ich sehe die Logik des TV-Spots nicht. Was hat ein sexueller Akt mit Organspende zu tun?», sagt ein Betroffener zu BLICK. «Da wird der vielleicht schwierigste Entscheid im Leben, die Organe eines Angehörigen freizugeben, mit Vergnügen gleichgesetzt.»

«Sex sells war nicht unsere Motivation»

Susanne Nyfeler, Gesamtprojektleiterin des Aktionsplans «Mehr Organe für Transplantationen», in dessen Rahmen die Kampagne lanciert wurde, rechtfertigt sich: «Sex sells war nicht unsere Motivation.» Alle Szenen stünden symbolisch für schwierige Situationen, in denen Menschen allen Mut zusammennehmen müssen, um ein heikles Thema auf den Tisch zu bringen. «Im Übrigen haben verschiedene Gremien den Spot für gut befunden.»

Wichtig ist, dass man darüber redet

Stefan Büsser, selber an Cystischer Fibrose erkrankt und somit wahrscheinlich früher oder später auf eine Spenderlunge angewiesen, sieht es locker: «Ob der Spot nun gut oder schlecht ist, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass das Thema endlich in die Medien und von da in die Köpfe kommt.»

Doch nur darüber reden reicht einigen Politikern nicht mehr. So bringt der Neuenburger Regierungsrat Laurent Favre erneut die Widerspruchslösung ins Spiel – die automatische Zustimmung, wenn man nicht explizit dagegen ist. Vor zwei Jahren wurde der von ihm als damaliger Nationalrat lancierte parlamentarische Vorstoss abgelehnt. «Ich bleibe der festen Überzeugung, dass die Widerspruchslösung, moderat, wie ich sie vorgeschlagen habe, viel bessere Ergebnisse gebracht hätte», sagt Favre. Er gibt aber zu bedenken, dass der Aktionsplan noch mehr Zeit brauche, um Wirkung zu zeigen.

BLICK-Umfragen bei Politikern zeigen: Es gibt immer noch grosse Differenzen zum Thema. Die generelle Widerspruchslösung, wie sie etwa Frankreich kennt, wurde mehrfach abgelehnt.

Statt die Widerspruchslösung gabs den Aktionsplan

Doch die sinkenden Organspende-Zahlen machen deutlich: Die Regelung, wie sie Frankreich kennt, ist noch nicht vom Tisch. So sagt die Solothurner SP-Nationalrätin Bea Heim: «Aus Sicht jener, die auf ein Organ warten, wäre eine Widerspruchslösung unbestritten das Beste.» Allerdings glaube sie nicht, dass mit diesem Instrument die Akzeptanz der Organspende bei noch skeptisch eingestellten Menschen gefördert würde.

«Es warten viele Leute auf ein Organ, und das ist kein angenehmes Warten»

Der Zuger CVP-Nationalrat und Parteipräsident Gerhard Pfister will keine Gesetzesänderung: «In unserer Gesellschaft soll das der persönliche Entscheid der Menschen bleiben.»

Ähnlich sieht es FDP-Nationalrat Ignazio Cassis: «Die Antwort liegt nicht in einem ideologischen Streit um Zustimmungs- oder Widerspruchslösung.» Vielmehr müsse man die Menschen sensibilisieren und ausserdem für «gut ausgebildetes Fachpersonal sorgen, das Organtransplantationen koordinieren und Verwandte richtig betreuen kann». So wie das in Spanien mustergültig gemacht werde. Und was zur weltweit höchsten Spenderquote geführt habe.

Genau das enthält auch der Aktionsplan «Mehr Organe für Transplantationen». Neben der Kampagne sieht dieser nämlich unter anderem ein Teilprojekt für die entsprechende Ausbildung der Fachkräfte in Spitälern vor. Diese sollen lernen, wie man mit Angehörigen von verstorbenen potenziellen Spendern umgeht. Und das ist laut BAG-Spezialistin Nyfeler wichtig, denn: «Die alleinige Einführung der Widerspruchslösung hätte ohne die Massnahmen des Aktionsplans wohl auch nicht gegriffen.»

Der Modellwechsel alleine nütze nichts, es brauche dafür auch die richtigen Rahmenbedingungen, damit mehr Organe gespendet werden können. «Sehen wir 2018, dass wir die Ziele nicht erreicht haben, müssen wir diskutieren, ob wirklich alle Massnahmen ergriffen wurden.» Allenfalls müsse man dann die Einführung der Widerspruchslösung nochmals diskutieren. «Es warten viele Leute auf ein Organ, und das ist kein angenehmes Warten. Dessen sind wir uns bewusst.»