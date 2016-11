Ohne Guy Parmelin in den Kosovo :  Politiker fliegen im Bundesratsjet zum Truppenbesuch

Die Bundesratsjets der Luftwaffe sind eigentlich für die Reisen der Regierung reserviert. Wenn aber jene Politiker, die im Bundeshaus das Armeebudget beraten, ins Ausland reisen, macht die Armee den angenehmen Flug im Falcon-Jet auch für Parlamentarier möglich. So etwa letzte Woche: Für einen zweitägigen Truppenbesuch bei der Swisscoy flog die Luftwaffe eine elfköpfige Delegation von National- und Ständeräten in den Kosovo. Nicht dabei war Verteidigungsminister Guy Parmelin.

Der Bundesratsjet kostet pro Flugstunde 8600 Franken, macht für Hin- und Rückflug mindestens 34'000 Franken. Ein Direktflug mit der Swiss nach Pristina ist für gut 200 Franken pro Person zu haben. Die Frage, warum kein Linienflug gewählt wurde, beantwortete das Verteidigungsdepartement (VBS) nicht. Laut «Weltwoche» reiste Bundesrätin Doris Leuthard wegen der Parlamentarier mit ihrer Entourage im kleineren zweiten Bundesratsjet nach Rom.

FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger, Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission (SIK), sieht im Spezialflug kein Problem. Das VBS habe die Reise organisiert. «Es ist sinnvoll, wenn das Flugzeug genutzt wird und nicht herumsteht», so Eichenberger. «Uns Parlamentariern ist egal, ob wir mit dem Bundesratsjet oder einem Linienflug in den Kosovo reisen.» Sie hätten im Kosovo übrigens in den Truppenunterkünften und nicht in einem Hotel übernachtet.

Laut Eichenberger hat der Truppenbesuch einen guten Einblick in den Einsatz der Schweizer Soldaten gegeben. «Dieser wird im Kosovo sehr geschätzt und respektiert.» Es sei ein sinnvoller Auslandeinsatz.

Übrigens: Laut einem VBS-Sprecher kam in letzter Zeit keine andere Parlamentskommission in den Genuss des Bundesratsjets. Und die SIK nur weniger als einmal pro Jahr.