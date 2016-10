Niveau erreicht atomaren Tiefpunkt :  Gewerbler machen Girod zum Taliban!

Bei der Atomausstiegs-Initiative der Grünen geht es um viel: Die Schweiz soll schnell Atomstrom-frei werden. Ob dies durchkommt, wird die Bevölkerung Ende November entscheiden. Bislang ruhte der Abstimmungskampf, die Messer wurden gewetzt, Fakten studiert und Plakate gedruckt.

Dies ändert sich nun. Der Gewerbeverband veröffentlichte am Dienstag einen Tweet, in dem er vor dem «überhasteten Atomausstieg» warnt. Die Initiative sei ein Anschlag der Grünen auf die Schweiz. Argumente, die in ihrer Schärfe nicht ungewöhnlich sind. Die Illustration des Tweetes hingegen schon: Sie zeigt den Zürcher Nationalrat Bastian Girod (Grüne) als Taliban-Terroristen!

#abst16 #AAI Überhasteter Atomausstieg: Anschlag der Grünen auf die Schweiz https://t.co/vGhTvQGavv https://t.co/TBDWq1IHU0 — sgv-usam (@gewerbeverband) 2013-07-22 14:22:09.0

SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann kritisierte den Tweet als «peinlichen Argumentemangel». Auch der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach verurteilt die Karikatur auf Anfrage: «Im Moment, wo in Mosul stündlich Menschen sterben, einen Nationalrat als Taliban darzustellen, ist wirklich völlig daneben.»

Die beiden betroffenen Nationalräte, Girod und Gewerbeverbands-Präsident und FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (pma/sf)