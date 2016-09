88 zu 87 Stimmen :  Nationalrat sagt knapp Ja zum Burkaverbot

Nikab, Burka, Tschador, Burkini, Kopftuch: Muslimische Kleidung ist in Europa zum Politikum geworden: ein Gericht in Frankreich hat die Burkini-Verbote an französischen Stränden gekippt. In Deutschland werden Rufe nach einem Burka-Verbot lauter. Das Tessin hat ein solches bereits beschlossen. Ebenso Belgien und Frankreich.

Heute befasste sich das Schweizer Parlament erstmals mit dem Verhüllungs-Verbot. SVP-Nationalrat Walter Wobmann (SO) verlangt, die Bundesverfassung folgendermassen zu ändern: «Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen oder verbergen, die allgemein zugänglich sind (ausgenommen sind Sakralstätten) oder der Erbringung von Publikumsdienstleistungen dienen.» Zudem dürfe niemand eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen.

Die Grosse Kammer stimmte dem Vorstoss mit 88 zu 87 Stimmen bei 10 Enthaltungen überraschend zu. SVP- und CVP-Parlamentarier unterstützen den Vorstoss mehrheitlich. Etwa CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter: «Die Burka ist Ausdruck einer frauenfeindlichen islamistischen Ideologie. Diesem Symbol müssen wir Einhalt gebieten.»

Die zuständigen Kommissionen schoben die heisse Kartoffel zuvor hin und her. Jene des Nationalrats hatte dem Vorstoss zuerst zugestimmt, die Ständeratskommission sagte dann klar Nein, weshalb die Nationalratskommission sich dieser Meinung anschloss.

Nun ist wieder der Ständerat am Zug. Und auch das Volk wird wohl über die Verschleierung von muslimischen Frauen befinden. SVP-Wobmann und sein Egerkinger Komitee sammeln bereits Unterschriften für ein nationales Verbot.

Und die Gegner schmieden Pläne, um der Initiative mit einem Gegenvorschlag den Wind aus den Segeln zu nehmen. Etwa mit einem Religionsartikel.

Denn ein Burkaverbot hat gute Chancen im Volk: Im Tessin sagten 65 Prozent Ja. Und laut einer repräsentativen Umfrage würden sogar 71 Prozent eine Vollverschleierung in der ganzen Schweiz verbieten.