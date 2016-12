Nach fast 19 Jahren Beziehung :  Grossratspräsident und Nationalrat geben sich das Jawort

Der Aargauer Grossratspräsident Marco Hardmeier (40) hat am Dienstag seine präsidiale Abschiedsrede gehalten. Darin gab er auch bekannt, dass er seine Beziehung mit dem Zürcher Nationalrat Angelo Barrile (40) eintragen lassen will, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

«Das letzte Danke, jedoch das allergrösste, geht an einen ganz speziellen Menschen», so Hardmeier in seiner Rede. In einem beruflich und auch politisch reich befrachteten Jahr sei dieser immer sichtbar und unsichtbar an seiner Seite gewesen, wenn er ihn gebraucht habe. «Ich freue mich, nach dannzumal über 19 Jahren in rund einem halben Jahr in einen ganz speziellen Hafen einfahren zu dürfen», so Hardmeier. Er sei froh, nach wie vor überglücklich und immer wieder frisch verliebt. «Danke Angelo», fügt er an.

Die beiden geben als Grund für diesen Schritt die rechtliche Absicherung an, die sie durch die eingetragene Partnerschaft erhielten. Vieles lasse sich privatrechtlich nicht regeln, begründet Hardmeier laut der «Aargauer Zeitung». Und doch störe ihn, dass es in der eingetragenen Partnerschaft noch zu viele Ungleichbehandlungen gegenüber Ehepaaren gebe. (wif)