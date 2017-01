Nach BLICK-Bericht über Flüchtlinge in Güterzügen :  SVP-Nationalrat fordert mehr Einsatz von Grenzwächtern

Flüchtlinge haben eine neue Art entdeckt, wie sie von Italien nach Nordeuropa gelangen: Sie verstecken sich in Güterzügen, die mit Lastwagen oder Containern beladen sind. Auf diese Weise durchqueren sie auch die Schweiz, wie das Grenzwachtkorps (GWK) gegenüber dem BLICK bestätigt hat.

«Das GWK stellt seit Dezember vereinzelt Fälle von Migranten fest, die auf diese Art die Schweiz zu durchqueren versuchen», sagt Sprecher David Marquis. Es handle sich dabei um eine tiefe zweistellige Zahl.

Der St. Galler SVP-Nationalrat Roland Büchel fühlt sich von diesen Aussagen verschaukelt: Er hatte schon vor einem Monat auf diese neue Reise-Art hingewiesen und vom Bundesrat wissen wollen, ob dieser eine Zunahme festgestellt habe. Die Antwort des zuständigen Finanzdepartements von SVP-Bundesrat Ueli Maurer war nein. Es gebe keine Zunahme, es seien lediglich Einzelfälle.

«Das sind keine Einzelfälle»

Büchel fragt sich nun, wie das sein könne: Wenn die deutsche Bundespolizei an der Grenze zur Schweiz allein im Bereich der Direktion Stuttgart seit Ende November etwa 60 Migranten auf Güterzügen gezählt habe, könne man nicht von Einzelfällen sprechen. «Und wie viele die Züge schon in der Schweiz verlassen, weiss man nicht.»

Der St. Galler fordert nun vom GWK, die Güterzüge vermehrt nach Flüchtlingen zu kontrollieren. Aus zwei Gründen: Erstens könnten nicht nur Schutzsuchende, sondern auch Dschihadisten so in die Schweiz einreisen. «Und zweitens kann es nicht sein, dass diese Menschen auf der Reise durch Europa einer solch grossen Todesgefahr ausgesetzt werden», sagt Büchel. Er will zudem, dass die Aufgespürten statistisch separat ausgewiesen werden. «Nur dann können wir wissen, wie gravierend das Problem tatsächlich ist.»

BLS hat Kontrollen verstärkt

Gefährlich ist die Flucht auf einem Güterzug zweifellos, wie mehrere Beispiele zeigen. So starben zwei Afrikaner, darunter eine Frau, Anfang Dezember im Tirol. Sie wurden überrollt, als die Lastwagen, in deren Radkästen sie sich versteckt hatten, vom Güterzug herunterfuhren. Andernorts müssen immer wieder Bahnstrecken gesperrt werden, weil Flüchtlinge von den fahrenden Zügen springen.

In der Schweiz kam es bis anhin noch nicht zu Toten oder Verletzten. «Aber wir tun alles, um diese gefährlichen Reisen zu verhindern», so Stefan Dauner, Mediensprecher des Bahnunternehmens BLS. BLS Cargo ist der wichtigste Güterverkehrsanbieter auf der Lötschberg-Simplon-Achse von Domodossola via Brig.

Seit Dezember hat das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem GWK die Kontrollen in Brig verstärkt.