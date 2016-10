MEI-Umsetzung: Bundesrat spielt mit Rasa-Gegenvorschlag auf Zeit

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative (MEI) wird der Bundesrat heute Mittag einen wichtigen Entscheid fällen. Laut mehreren Quellen spricht er sich für einen Gegenvorschlag zur Rasa-Initiative aus.

Das Volksbegehren «Raus aus der Sackgasse» (Rasa), das den Artikel zur MEI ­wieder aus der Verfassung streichen will, lehnt der Bundesrat hingegen ab. Die Regierung will also den Volksentscheid vom 9. Februar 2014 nicht gänzlich rückgängig machen.

Wie der Gegenvorschlag aussehen soll, wird heute Justizministerin Simonetta Sommaruga wohl noch nicht erläutern. In ­Bundesbern kursieren mehrere Varianten. Eine Mehrheit der Bundesräte favorisiert ­angeblich eine sehr niederschwellige Lösung. So soll mit dem Gegenvorschlag lediglich die dreijährige Umsetzungsfrist aus der Verfassung gestrichen werden.

Die Idee dahinter: So würde bezüglich den EU-Staaten weiterhin die Personenfreizügigkeit gelten und könnte der Bundesrat könnte in aller Ruhe mit der EU weiter verhandeln, um der EU eine ­Zuwanderungsbegrenzung abzuringen.

Schweiz im Fahrwasser der Briten?

Derzeit sind die Fronten verhärtet. So sträubt sich die EU im gemischten Ausschuss, der gestern tagte, sogar gegen den Inländervorrang light, welcher der Nationalrat beschlossen hat.

Laut Insidern im Umfeld des Bundesrates sagt man, dass die Schweiz wohl erst im Zuge der Brexit-Verhandlungen im Fahrwasser der Briten mit der EU eine Zuwanderungsbegrenzung verhandeln kann.

Ein solch niederschwelliger Gegenvorschlag könnte vor dem Volk Erfolg haben, weil er die Grundsätze der Masseneinwanderungsinitiative nicht antastet, aber mit einer Fristerstreckung vorläufig den Bilateralen Verträgen den Vorzug gibt.

In der «Aargauer Zeitung» sprachen sich auch mehrere Ständeräte for eine Streichung der 3-Jahres-Frist aus. Konsequenz wäre aber, dass die Masseneinwanderungs-Initative bezüglich der EU nicht umgesetzt wird, solange keine Verhandlungslösung mit Europa steht. Sprich noch Jahre nicht.