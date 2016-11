Masseneinwanderungs-Initiative: Maurer lästert in Brüssel über Müllers «Papiertiger» :  «Das ist unglaublich scheinheilig»

Keine Höchstzahlen und Kontingente, sondern eine Pflicht für Unternehmen, Inländer zum Vorstellungsgespräch einzuladen, wenn die Arbeitslosigkeit in der Berufsgruppe hoch ist. So will die Staatspolitische Kommission des Ständerats die Masseneinwanderungs-Initiative (MEI) umsetzen. Kaum war der Entscheid bekannt, feuerte die unterlegene SVP aus allen Rohren. Ein Bürokratiemonster hätten die Kantonsvertreter geschaffen, so der Vorwurf (im BLICK).

Nun äusserte sich auch Finanzminister Ueli Maurer in diese Richtung. Ein «Papiertiger, den es noch zu bändigen und zu bezahlen gilt», sei das Konzept von Philipp Müller (FDP).

Maurer habe das Konzept weder gelesen noch verstanden

Der Aargauer Ständerat ärgert sich über diese Argumentation – sie sei «unglaublich scheinheilig». Der SVP-Umsetzungsvorschlag mit Kontingenten würde die Wirtschaft nämlich «komplett abwürgen und erst recht eine gigantische Bürokratie schaffen», so Müller, der bezweifelt, «dass Herr Maurer unser Konzept gelesen, geschweige denn verstanden hat.» Er erwarte «bessere Vorschläge, nicht einfach simple Behauptungen».

Mehraufwand bedeutet Müllers Vorschlag vor allem für die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV). Bruno Sauter, Präsident des Verbands der Schweizerischen Arbeitsmarktbehörden, sagt denn auch: «Aus Sicht der kantonalen RAV ist das Modell eher abzulehnen.» Im Kanton Zürich wären «vermutlich fast die Hälfte aller Stellensuchenden», also rund 15’000, betroffen.

Mehraufwand für kleine Firmen

«Aus diesem Pool müssten wir dann auch kleinen Firmen wie einem Bahnhofsrestaurant mehrere Lebensläufe zustellen und Vorstellungsgespräche vermitteln», so Sauter. Die Unternehmen müssten jeden abgelehnten Einzelfall subjektiv begründen. «Und die RAV sollen dann auch gleich noch Polizei spielen und fehlbare Firmen und Bewerber sanktionieren», klagt FDP-Mitglied Sauter.

Dass zusätzliches Personal nötig wäre, will er nicht bestätigen, ist aber höchstwahrscheinlich.