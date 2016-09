Kritik an Baselbieter Bildungssdirektorin in Handschlag-Affäre :  «Es fehlt ihr an Rückgrat!»

Laut «Basler Zeitung» sind Politikerinnen und Politiker von links bis rechts unzufrieden mit dem Management des Falls durch die FDP-Regierungsrätin.

Zur Erinnerung: Im April wurde bekannt wurde, dass sich zwei muslimische Schüler in Therwil BL aus religiösen Gründen weigern, ihren Lehrerinnen zur Begrüssung die Hand zu schütteln. Seither wird in der Schweiz debattiert, ob und wie Anstandsregeln durchzusetzen sind. Zuerst geriet die Schulleitung in die Kritik, die eine Ausnahmeregelung gewährt hatte, so dass die beiden Teenager auf den in dieser Schule üblichen Handschlag mit den Lehrerinnen verzichten können.

Gutachten ist da, Folgen hat es keine

Auf dem Höhepunkt der Debatte im Frühling hatte die Bildungsdirektion von Gschwind ein Gutachten bestellt, das genau die Frage klären wollte, wie weit die Rechtsgrundlagen eine Sanktion der Weigerung zulasse. Das Gutachten liegt inzwischen vor: Die Behörden könnten eine Busse bis zu 5000 Franken verhängen und im Extremfall sogar eine Wegweisung der Jugendlichen aus der Schweiz verfügen.

Doch noch ist nichts geschehen und das bringt die Politikerinnen und Politiker im Landrat auf die Palme: Nach den Sommerferien hat einer der beiden Brüder zwar die Schule verlassen, der andere weigert sich aber noch immer, den Lehrerinnen die Hand zu geben.

«Es fehlt ihr an Rückgrat»

So kritisiert der SP-Präsident Adil Koller die Bildungsdirektorin offen: «Monica Gschwind fehlt es an Rückgrat.» Sie habe nur zögerlich zur Affäre Stellung genommen und jetzt handle sie nicht gemäss ihren Versprechungen. Und: Hätte sie von Anfang Stellung bezogen, wäre die Affäre nicht so hochgekocht, sagt Koller der Zeitung. Diese Unsicherheit findet der Sozialdemokrat «einer Regierungsrätin unwürdig». Es brauche eine klare Haltung, wie sie etwa Bundesrätin Simonetta Sommaruga bewiesen habe.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums sind CVP und SVP betupft. Grund: Beide Fraktionen brachten Vorstösse ein, die verlangten, dass Sonderregelungen aus religiösen oder politisch-weltanschaulichen Überzeugungen an Baselbieter Schulen, die nicht ausdrücklich im Bildungsgesetzt aufgeführt sind, automatisch verboten sind.

Doch Gschwind – oder präziser – der Rechtsdienst der Regierung taxierten sie relativ pauschal als verfassungswidrig, wie die «Basler Zeitung» schreibt. CVP-Landrat Pascal Ryf kritisiert: «Wir haben unser Anliegen offen formuliert, jetzt interpretiert es die Regierung eng.» Er ist überzeugt, dass eine verfassungskonforme Lösung möglich wäre. Auch SVP-Fraktionschef Dominik Straumann ist unzufrieden: «Der Rechtsdienst beurteilt nicht alle Faktoren richtig.»

Gschwind wurde 2015 in die Baselbieter Regierung gewählt und eroberte als Neue den Sitz von SP-Bildungsdirektor Urs Wüthrich. Sie galt als damals als Hoffnungsträgerin der Bürgerlichen, die auf eine klare rechtsbürgerliche Politik hofften. (hlm)