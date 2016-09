Koranverteilung kann nicht verboten werden :  Lies! mich weiter

Bart, weisses T-Shirt, Fahne auf dem Rücken – die Koranverteiler der Aktion «Lies!» fallen auf. Sie stehen an stark frequentierten Plätzen und haben sich selbst zum Ziel gesetzt, 25 millionen Korane in Europa zu verteilen. Die Organisation steht aber unter Kritik, wie die NZZ schreibt. Der Gründer der Aktion, Ibrahim Abou-Nagie, gilt als führendes Mitglied des radikalen Salafismus in Deutschland.

Ihm wird vorgeworfen, junge Muslime für den Dschihad vorzubereiten. Wie die Zeitung berichtet, sind auch in der Schweiz Verbindung der Aktion «Lies!» mit Dschihad-Reisenden bekannt. Ein ehemaliger Koranverteiler aus Winterthur soll nach Syrien in den Krieg gezogen sein. Es wird vermutet, dass er in einem Gefecht ums Leben kam.

Keine Handhabung

Bisherige Versuche der Aktion «Lies!» den Riegel vorzuschieben, sind gescheitert. Im Juni wurde in Winterthur bereits zum zweiten Mal ein Verbot geprüft. «Es gibt keine hinreichenden Belege dafür, dass an den Standaktionen für kriminelle Handlungen geworben oder dazu angestiftet worden ist», sagt Daniel Beckmann, Leiter des Rechtsdienst der Stadtpolizei Winterthur gegenüber der NZZ.

Deshalb könne man die Koran-Verteilaktion nicht verbieten, auch wenn das Unverständnis in der Bevölkerung gross sei. «Wir müssen uns an die verfassungsmässigen Rechte wie Religionsfreiheit halten», begründet er den Entscheid.

Im Oktober und November werden die bärtigen Männer deshalb wieder auf den Strassen in Winterthur anzutreffen sein. Die Polizei hat die Bewilligung dazu bereits erteilt. Im Februar gelang der Polizei jedoch ein Schlag gegen die Salafisten. Sie verhafteten den 30-jährigen S.*, der den «Lies!»-Ableger gegründet haben soll. Das vergehen des strenggläubigen Moslems: Unterstützung einer kriminellen Organisation.

«Lies!» sei Nährboden der Radikalisierung

Auch in Zürich wurden Forderungen laut, die Aktion zu verbieten. Die beiden SVP-Politiker Roland Scheck und Samuel Balsiger haben eine Anfrage beim Stadtrat eingereicht. Man sehe keine Handhabe, solange die öffentliche Sicherheit gewährleistest sei, war die Antwort. Es sei auch nie zu Problemen mit den «Lies!»-Standaktionen gekommen, schreibt der Stadtrat weiter.

Kein Verständnis hat hingegen Saïda Keller-Messahli, Präsidentin des Forums für einen fortschrittlichen Islam, wie sie gegenüber der Zeitung sagte. Es sei erwiesen, dass junge Muslime aus der Schweiz und Deutschland, die an den «Lies!»-Ständen teilgenommen hätten, später nach Syrien gereist seien. Ein Nährboden für die Radikalisierung sei die Aktion. (shu)