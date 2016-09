Mietzins von Vormieter bliebt geheim: Vorlage ist vom Tisch

Kein Schutz vor Wohnungsabzocke Mietzins des Vormieters bleibt geheim

Neue Mieter haben auch in Zukunft keinen Anspruch darauf, den Mietzins der Vormieter zu erfahren. Nach dem Nationalrat hat am Dienstag auch der Ständerat die so genannte Formularpflicht für Vermieter abgelehnt. Die Vorlage ist damit vom Tisch.