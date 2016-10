Kantonale Budgets 2017: Diesjähriger Musterschüler ist Basel-Stadt

282 Millionen Franken – so gross ist das finanzielle Loch der Kantone, wie die provisorischen Budgets für 2017 zeigen. 15 Kantone rechnen dabei mit negativen Abschlüssen, elf mit positiven, wie eine um Einmaleffekte bereinigte Auswertung der «NZZ» zeigt.

Was auffällt, ist eine gewisse Stabilität in den kantonalen Haushalten. So beläuft sich das prognostizierte Minus im schweizerischen Schnitt auf gerade Mal 34 Franken pro Kopf.

Allerdings gibt es durchaus kantonale Unterschiede. Musterknabe ist Basel-Stadt mit einem Plus von rund 143 Millionen Franken – 743 Franken pro Kopf.

Weit dahinter folgt auf Platz zwei der Kanton Bern mit einem Pro-Kopf-Überschuss von 97 Franken. Bronze geht an Solothurn mit einem Plus von je 71 Franken.

Innerschweizer im Minus

Vom anderen Ende der Skala grüsst der Kanton Zug mit einem Minus von gut 132 Millionen Franken. Und einem Pro-Kopf-Defizit von 1077 Franken.

Am zweitschlechtesten steht Obwalden da mit einem Pro-Kopf-Defizit von 615 Franken. Gleich dahinter folgt Nidwalden mit je 404 Franken.

Ausgaben von 89 Milliarden Franken

Insgesamt steigen die Ausgaben der Kantone weiter an – um 1,8 Prozent auf 88,9 Milliarden Franken.

Allerdings, die Zahlen könnten sich noch leicht ändern. Noch sind nicht alle Budgets von den kantonalen Parlamenten abgesegnet. So ist etwa auch offen, ob die Kantone Aargau, Luzern und Schwyz ihre für 2017 beantragten Steuererhöhungen durchbringen.

Und was die Erfahrung ebenfalls zeigt: Die Kantone budgetieren eher vorsichtig, sodass die effektiven Rechnungsabschlüsse besser ausfallen als vorgesehen. 2015 zum Beispiel standen die Kantone am Schluss um 1,3 Milliarden Franken besser da als budgetiert. (rus)