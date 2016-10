Juso demonstriert gegen Maserati-Parkplatz von SBB-Chefin Monika Ribar

Der Gratis-Parkplatz von SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar sorgt nach dessen Enthüllung durch BLICK schweizweit für Schlagzeilen.

Viele Menschen stören sich daran, dass ausgerechnet die ÖV-Vertreterin den kurzen Weg zum Bahnhof mit ihrem Auto, einem Maserati, zurücklegt und auch noch einen Extra-Parkplatz erhält. Notabene einer, der kurz vorher von weiss zu gelb umgesprüht wurde. Es ist das «Gelbe Wunder» von Rüschlikon.

Die Zürcher Jungsozialisten versuchen nun daraus Kapital zu schlagen. In einem Brief an Ribar, der BLICK vorliegt, schreiben sie: «Das ist eine bodenlose Frechheit!».

Leben «mit Privilegien vergoldet»

Konkret werfen die Jungpolitiker der SBB-Chefin vor, dass sie sich ihr Leben «mit Privilegien vergoldet» und ihr Unternehmen nebenbei «Leute auf die Strasse stellt» und den Mitarbeitern «mehr Arbeit für dengleichen Lohn» aufhalse.

Die Juso fordern Ribar auf, den Parkplazu aufzugeben und den Arbeitsweg mit dem öffentlichen Verkehr zu absolvieren. «Wir ermutigen Sie ausserdem, Ihre Abbaupläne zu stoppen, Ihr teures Auto zu verkaufen und den Erlös der SBB zu spenden.»

Um diesen Forderungen Nachruck zu verleihen, erteilten sie Ribar eine «Busse». Dabei hatten sie Glück: Der Maserati ist nach wie vor genau auf dem umstrittenen Parkplatz abgestellt.

«Selfservice statt Service publique»

Dabei hat Frau Ribar bei SBB piu che solo quattro porte zur freien Verfügung. Selfservice statt Service publique. https://t.co/Qr34V10Nx6 — Gerhard Pfister (@gerhardpfister) 2013-07-22 14:22:09.0

Die Juso ist übrigens nicht die einzige Partei, bei der der das «Gelbe Wunder» für Verwunderung sorgt.

Bereits am Samstag twitterte CVP-Präsident Gerhard Pfister höchstselbst: «Dabei hat Frau Ribar bei SBB piu che solo quattro porte zur freien Verfügung. Selfservice statt Service publique.» Mit dem Spruch, dass die SBB mehr als vier Türen hätten, natürlich auf die Maserati Modellbezeichnung «Quattroporte» an. (vuc)