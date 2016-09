Junge SVP Zürich ruft wegen Juncker-Besuch zum Protest-Trinken

«Tun Sie endlich was, Herr Juncker!», titelt heute der BLICK und zeigt dem dem Präsidenten der Europäischen Kommission auf, was die Parteichefs von SVP bis zu den Grünen von seinem heutigen Besuch in Zürich erwarten und was sie von Jean-Claude Juncker politisch fordern.

Die Junge SVP des Kantons Zürich legt nun ebenfalls eine Forderung nach. Mehr eine Aufforderung allerdings – eine zum Saufen! Die Jungpolitiker rufen per Facebook für heute Abend nach der Juncker-Ansprache an der Universität zur Versammlung auf. «Wir saufen uns die EU schön», so das Motto.

Juncker als Alkoholiker verhöhnt

«Nach dem Brexit Englands am 23. Juni 2016 und nachdem ‎Juncker auch eingesehen hat, dass die EU exenstenzielle (sic!) Probleme hat», wolle man mit der Aktion dem EU-Kommissionspräsidenten zeigen, «was wir ‎von der EU halten». In ihrem Veranstaltungsbeschrieb verhöhnt die Junge SVP Juncker zudem als Alkoholiker – «die Leber».

Neben Bier seien für die Teilnehmer auch Anti-EU-T-Shirts vorhanden, heisst es im Aufruf. Und: «‎Dies soll als Weckruf für Juncker gelten und er soll sehen, dass wir Jungen unabhängig von der ‎EU bleiben wollen!»

Die Aktion sei mit einem Augenzwinkern zu verstehen, sagt Benjamin Fischer, Präsident der JSVP Schweiz, gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Wenig Substanz

Die Aktion habe wenig Substanz, findet derweil die Universitätsleitung. «Solange aber keine konkrete Störung stattfindet, steht es der JSVP frei, ihre Meinung zu äussern», wird Sprecher Kurt Bodenmüller zitiert. Die Abteilung Sicherheit und Umwelt werde die Veranstaltung jedenfalls beobachten. (rus)